'ऑपरेशन सिंदूर' के वक्त कहां तैनात था INS विक्रांत, जिससे कांप गया पाकिस्तान... PM मोदी ने सुनाया वो किस्सा

PM Narendra Modi ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना जवानों के साथ दिवाली मनाई. इसे अपने जीवन का सौभाग्य बताया. उन्होंने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी. अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद भारत की नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई थी.

भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को अरब सागर में करवर तट के पास तैनात किया गया था. यह स्ट्राइक ग्रुप पाकिस्तानी नौसेना को कड़ी चेतावनी दे रहा था. इसमें मुख्यतः एक विमानवाहक, चार विध्वंसक और एक फ्रिगेट शामिल थे—कुल छह से ज्यादा युद्धपोत. ये जहाज हवा, सतह और पनडुब्बी से बचाव करते हुए कराची-ग्वादर बंदरगाहों तक हमला कर सकते थे. आइए जानते हैं इनकी ताकत के बारे में.

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन भारत ने PAK में बरसाए थे, अब उनका चीन बॉर्डर पर हो रहा ट्रायल

INS विक्रांत: नौसेना का गौरव

INS विक्रांत भारत का गर्व है. यह 45,000 टन वजन का विशालकाय जहाज है. लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर. 40 लड़ाकू विमान ले जा सकता है. जनरल इलेक्ट्रिक की ताकतवर टर्बाइन से 1.10 लाख हॉर्सपावर मिलती है. इसमें MiG-29K विमान और 10 Ka-31 हेलिकॉप्टर के दो स्क्वाड्रन हैं. स्ट्राइक रेंज 1,500 किमी. 64 बराक मिसाइलें हवा में मार गिरा सकती हैं. ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हैं, जिनसे दुश्मन कांपता है. यह ग्रुप का मुख्य जहाज है, जो पूरे समूह को नेतृत्व देता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल मिलेगी भारतीय सेना को...पहली खेप तैयार

INS कोलकाता: विध्वंसक का पहला सितारा

कोलकाता क्लास का यह पहला विध्वंसक 2014 से नौसेना में है. 7,500 टन वजन, लंबाई 535 फीट, चौड़ाई 57 फीट. रफ्तार 56 किमी/घंटा. छह आधुनिक सेंसर और तीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस. 32 बराक-8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें. एक 76 मिमी ओटो मेलारा तोप, चार AK-630 CIWS, चार टॉरपीडो ट्यूब और दो RBU-6000 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर. दो सी किंग या ध्रुव हेलिकॉप्टर ले जा सकता है. हमेशा जंग के लिए तैयार.

INS विशाखापट्टनम: स्टेल्थ का जादू

विशाखापट्टनम क्लास का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक. 2021 से तैनात. 7,400 टन वजन, लंबाई 535 फीट, चौड़ाई 57 फीट. रफ्तार 56 किमी/घंटा, रेंज 7,400 किमी. 45 दिन समुद्र में रह सकता है. 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक सवार. छह कवच डिकॉय लॉन्चर. 32 बराक-8, 16 ब्रह्मोस, चार टॉरपीडो ट्यूब (21 इंच), दो RBU-6000 रॉकेट लॉन्चर. सात तरह की तोपें. ध्रुव और सी किंग हेलिकॉप्टर. दुश्मन को चकमा देने में माहिर.

यह भी पढ़ें: जिस देश से चिढ़ते हैं ट्रंप, भारत उसे आकाश मिसाइलें सप्लाई करने की तैयारी में, ऑपरेशन सिंदूर में दिखी थी ताकत

INS मोरमुगाओ: नया योद्धा

यह भी विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ विध्वंसक है. 24 नवंबर 2022 से नौसेना में. 7,400 टन वजन, लंबाई 535 फीट. रफ्तार 56 किमी/घंटा. 300 नौसैनिक सवार. छह कवच डिकॉय. 32 बराक-8, 16 ब्रह्मोस, चार टॉरपीडो ट्यूब, दो RBU-6000. सात तोपें. ध्रुव-सी किंग हेलिकॉप्टर. यह नया जहाज ग्रुप की ताकत बढ़ाता है.

Advertisement

INS चेन्नई: शत्रु संहारक

कोलकाता क्लास का स्टेल्थ विध्वंसक. 2016 से सेवा में. 7,500 टन, लंबाई 535 फीट, चौड़ाई 57 फीट. रफ्तार 56 किमी/घंटा. छह सेंसर, तीन वॉरफेयर सिस्टम. 32 बराक-8, 16 ब्रह्मोस. 76 मिमी तोप, चार AK-630, चार टॉरपीडो ट्यूब, दो RBU-6000. दो हेलिकॉप्टर ले जा सकता है. दुश्मनों का सफाया करने को तैयार.

यह भी पढ़ें: Astra-Mk2 Missile: पाक की खैर नहीं... भारतीय वायुसेना शामिल करेगी 200 km रेंज वाली मिसाइल

INS तलवार: फ्रिगेट की तेज तलवार

तलवार क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट. 3,850 टन वजन. लंबाई 409.5 फीट, चौड़ाई 49.10 फीट. रफ्तार 59 किमी/घंटा, रेंज 4,850 किमी (26 किमी/घंटा पर). 18 अधिकारी और 180 सैनिक, 30 दिन समुद्र में. चार KT-216 डिकॉय. 24 Shtil-1 मिसाइलें, आठ Igla-1E, आठ क्लब एंटी-शिप, आठ ब्रह्मोस. 100 मिमी A-190E तोप, 76 मिमी ओटो मेलारा, दो AK-630 CIWS, दो काश्तान CIWS. दो 533 मिमी टॉरपीडो ट्यूब, एक रॉकेट लॉन्चर. कामोव-28/31 या ध्रुव हेलिकॉप्टर. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में निपुण.

क्यों है यह तैनाती खास?

यह स्ट्राइक ग्रुप एक मजबूत ढाल है. विभिन्न अभियानों में भाग ले सकता है. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैनात किया गया था. ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें दुश्मन को दूर से नेस्तनाबूत कर सकती हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत की ताकत ने पाकिस्तान को झुकाया. यह भारत की नौसेना की बढ़ती ताकत दिखाता है.

---- समाप्त ----