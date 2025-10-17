अब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल मिलेगी भारतीय सेना को...पहली खेप तैयार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 18 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा समारोह होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजिनी नगर की ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाएंगे. यह खेप भारतीय सेना के लिए तैयार की गई है. यह दिन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इससे भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता को नई ऊर्जा मिलेगी.
ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी विश्व की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाती है. यह मिसाइल दुश्मन पर घातक हमला करती है. लखनऊ की नई इंटीग्रेशन और टेस्ट सुविधा 11 मई 2025 को शुरू हुई थी. अब यह पूरी तरह काम कर रही है. यहां मिसाइल को जोड़ना, टेस्ट करना और क्वालिटी चेक करना होता है. सफल टेस्ट के बाद ये मिसाइलें सेना को दी जाती हैं. पहली खेप तैयार हो गई है, जो शनिवार को रवाना होगी.
समारोह में कई रोचक चीजें होंगी. रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री...
सरोजिनी नगर के भटगांव में यह ब्रह्मोस यूनिट UPDIC की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है. यहां मिसाइल की असेंबली, जोड़ना और टेस्टिंग उच्च स्तर पर होती है. पहली खेप रवाना होने से यूपी 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' में मजबूत साझेदार बनेगा. यह पहली ऐसी सुविधा है जहां मिसाइल का पूरा काम भारत में ही होता है. इससे...
ब्रह्मोस कंपनी ने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाया है. लखनऊ का यह सेंटर न सिर्फ भारतीय सेना को समय पर मिसाइल देगा, बल्कि भविष्य में निर्यात भी करेगा. यह यूपी को भारत का अगला एयरोस्पेस (विमानन) और रक्षा निर्माण केंद्र बनाएगा. यहां की तकनीक से ब्रह्मोस के नए वर्जन भी बन सकेंगे.