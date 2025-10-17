अब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल मिलेगी भारतीय सेना को...पहली खेप तैयार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 18 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा समारोह होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजिनी नगर की ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाएंगे. यह खेप भारतीय सेना के लिए तैयार की गई है. यह दिन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इससे भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता को नई ऊर्जा मिलेगी.

ब्रह्मोस एयरोस्पेस कंपनी विश्व की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाती है. यह मिसाइल दुश्मन पर घातक हमला करती है. लखनऊ की नई इंटीग्रेशन और टेस्ट सुविधा 11 मई 2025 को शुरू हुई थी. अब यह पूरी तरह काम कर रही है. यहां मिसाइल को जोड़ना, टेस्ट करना और क्वालिटी चेक करना होता है. सफल टेस्ट के बाद ये मिसाइलें सेना को दी जाती हैं. पहली खेप तैयार हो गई है, जो शनिवार को रवाना होगी.

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन भारत ने PAK में बरसाए थे, अब उनका चीन बॉर्डर पर हो रहा ट्रायल

कार्यक्रम में क्या-क्या होगा?

समारोह में कई रोचक चीजें होंगी. रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री...

बूस्टर भवन का उद्घाटन: मिसाइल के बूस्टर (प्रारंभिक इंजन) वाले भवन को खोलेंगे.

मिसाइल के बूस्टर (प्रारंभिक इंजन) वाले भवन को खोलेंगे. डेमो और प्रदर्शन: बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया देखेंगे. एयरफ्रेम (मिसाइल का शरीर) और एवियोनिक्स (इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स) वाले भवन में प्री-डिस्पैच इंस्पेक्शन (अंतिम जांच) का प्रेजेंटेशन होगा. वारहेड (विस्फोटक हिस्सा) भवन भी दिखाया जाएगा.

बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया देखेंगे. एयरफ्रेम (मिसाइल का शरीर) और एवियोनिक्स (इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स) वाले भवन में प्री-डिस्पैच इंस्पेक्शन (अंतिम जांच) का प्रेजेंटेशन होगा. वारहेड (विस्फोटक हिस्सा) भवन भी दिखाया जाएगा. ब्रह्मोस सिम्युलेटर: मिसाइल का सिमुलेशन उपकरण दिखाया जाएगा.

मिसाइल का सिमुलेशन उपकरण दिखाया जाएगा. अन्य कार्यक्रम: वृक्षारोपण, स्टोरेज ट्रॉली का प्रदर्शन, मोबाइल ऑटोनमस लॉन्चर (मिसाइल लॉन्चर) का डेमो.

वृक्षारोपण, स्टोरेज ट्रॉली का प्रदर्शन, मोबाइल ऑटोनमस लॉन्चर (मिसाइल लॉन्चर) का डेमो. राजस्व का हिस्सा: ब्रह्मोस के डायरेक्टर जनरल डॉ. जयतीर्थ आर. जोशी मुख्यमंत्री को चेक और जीएसटी बिल सौंपेंगे. इससे उत्तर प्रदेश सरकार को पैसे मिलेंगे. मिसाइल उत्पादन से राज्य को लगातार जीएसटी आय होगी.

ब्रह्मोस के डायरेक्टर जनरल डॉ. जयतीर्थ आर. जोशी मुख्यमंत्री को चेक और जीएसटी बिल सौंपेंगे. इससे उत्तर प्रदेश सरकार को पैसे मिलेंगे. मिसाइल उत्पादन से राज्य को लगातार जीएसटी आय होगी. ये सब दिखाएंगे कि कैसे तकनीकी नवाचार से रक्षा मजबूत हो रही है.

उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर: सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

सरोजिनी नगर के भटगांव में यह ब्रह्मोस यूनिट UPDIC की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है. यहां मिसाइल की असेंबली, जोड़ना और टेस्टिंग उच्च स्तर पर होती है. पहली खेप रवाना होने से यूपी 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' में मजबूत साझेदार बनेगा. यह पहली ऐसी सुविधा है जहां मिसाइल का पूरा काम भारत में ही होता है. इससे...

Advertisement

रोजगार: उच्च कौशल वाले युवाओं को नौकरियां मिलेंगी.

उच्च कौशल वाले युवाओं को नौकरियां मिलेंगी. निवेश: ज्यादा पैसा आएगा.

ज्यादा पैसा आएगा. नवाचार: नई तकनीकें विकसित होंगी.

यूपी बनेगा एयरोस्पेस और डिफेंस का हब

ब्रह्मोस कंपनी ने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाया है. लखनऊ का यह सेंटर न सिर्फ भारतीय सेना को समय पर मिसाइल देगा, बल्कि भविष्य में निर्यात भी करेगा. यह यूपी को भारत का अगला एयरोस्पेस (विमानन) और रक्षा निर्माण केंद्र बनाएगा. यहां की तकनीक से ब्रह्मोस के नए वर्जन भी बन सकेंगे.

---- समाप्त ----