scorecardresearch
 

Feedback

जिस देश से चिढ़ते हैं ट्रंप, भारत उसे आकाश मिसाइलें सप्लाई करने की तैयारी में, ऑपरेशन सिंदूर में दिखी थी ताकत

भारत ने ब्राजील को आकाश मिसाइल सिस्टम बेचने का प्रस्ताव रखा. 16 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन से दिल्ली में मुलाकात की. आकाश ने मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोनों को नष्ट किया था. ट्रंप की ब्राजील से चिढ़ के बावजूद, दोनों देश रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
भारत ने ब्राजील को आकाश मिसाइल सिस्टम देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि ट्रंप इससे चिढ़े हुए हैं. (Photo: ITG)
भारत ने ब्राजील को आकाश मिसाइल सिस्टम देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि ट्रंप इससे चिढ़े हुए हैं. (Photo: ITG)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील से चिढ़ है, लेकिन भारत उसी ब्राजील को अपनी बनाई आकाश मिसाइल सिस्टम बेचने की तैयारी में है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति से बातचीत की और इस डील का प्रस्ताव रखा. ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है? आइए समझते हैं.

आकाश मिसाइल क्या है?  

आकाश मिसाइल भारत की अपनी बनाई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है. ये दुश्मन के विमान, ड्रोन या क्रूज मिसाइल को 45 km दूर से ही मार गिरा सकती है. इसे डीआरडीओ ने बनाया है. ये सस्ती और विश्वसनीय है, इसलिए कई देश इसे खरीदना चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें: Astra-Mk2 Missile: पाक की खैर नहीं... भारतीय वायुसेना शामिल करेगी 200 km रेंज वाली मिसाइल

सम्बंधित ख़बरें

Taliban respond to pak air strike
तालिबान ने PAK के एयर स्ट्राइक का जवाब क्यों नहीं दिया? 
Indian Missile Threat to PAK
कितनी भी मिसाइल मंगा ले PAK, भारत की इन मिसाइलों के आगे कुछ भी नहीं 
Dhvani Hypersonic Missile
ब्रह्मोस से भी खतरनाक 'ध्वनि' मिसाइल तैयार, पाकिस्तान जहां नए आतंकी अड्डे बना रहा वो भी रेंज में 
Martoli Uttarakhand
1962 की जंग ने खाली कराया उत्तराखंड का खूबसूरत गांव, अब वापस लौट रही जिंदगी 
Taliban thrash pak army
गुरिल्ला वॉर, बिना नए हथियार... कैसे पाकिस्तान आर्मी को तालिबान बॉर्डर में घुस-घुसकर मार रहा 

ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई ताकत

मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा. पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर कमाल कर दिया, खासकर पश्चिम भारत के शहरों की रक्षा की. ये ऑपरेशन भारत की हथियार बनाने की क्षमता को दुनिया के सामने लाया. अब ये सफलता भारत के लिए हथियार बेचने का बड़ा हथियार बन गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: टोमाहॉक मिसाइल पर कुछ ज्यादा नहीं हांक रहे ट्रंप? गिराने के लिए पुतिन के पास हैं ये अस्त्र

राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति की बैठक 

16 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन से मुलाकात की. ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मूसियो मोंटेरो भी मौजूद थे. बातचीत में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम बेचने का प्रस्ताव रखा.

Akash Missile brazil india Trump

साथ ही, हथियारों के संयुक्त विकास और उत्पादन पर भी चर्चा हुई. दोनों ने सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग और आदान-प्रदान बढ़ाने का वादा किया. ये बैठक भारत-ब्राजील की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगी.

ब्राजील क्यों? भारत का रणनीतिक दोस्त

भारत और ब्राजील 2003 से रणनीतिक साझेदार हैं. दोनों जी-20, ब्रिक्स जैसे ग्रुप में साथ हैं. ब्राजील दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश है. उसकी सेना को मजबूत हथियार चाहिए. आकाश जैसी मिसाइल ब्राजील की हवाई रक्षा को बेहतर बनाएगी. भारत अब हथियार निर्यातक बन रहा है – 2025 तक 25,000 करोड़ का लक्ष्य है. ये डील उसी दिशा में कदम है.

यह भी पढ़ें: सबसे ताकतवर ICBM... नॉर्थ कोरिया ने पेश की ह्वासॉन्ग-20 न्यूक्लियर मिसाइल, पूरा अमेरिका निशाने पर

ट्रंप को ब्राजील से क्यों चिढ़? अमेरिका-ब्राजील तनाव

अब आते हैं ट्रंप वाले एंगल पर. जुलाई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर अतिरिक्त 40% टैरिफ लगाया, जो पहले के 10% के साथ कुल 50% हो गया. वजह ब्राजील सरकार से जुड़े मुद्दे और व्यापार घाटा. ट्रंप ने कहा कि ब्राजील अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है. हाल ही में ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से फोन पर बात की और कहा किहम साथ अच्छा करेंगे. फिर भी, तनाव बाकी है. ऐसे में भारत का ब्राजील से करीब आना रणनीतिक चाल है – अमेरिका के दबाव के बावजूद.

Advertisement

ये डील क्यों बड़ी बात है? भविष्य की संभावनाएं

अगर ये डील हो गई, तो भारत का हथियार निर्यात बढ़ेगा. आकाश पहले ही आर्मेनिया को बेच चुकी है. ब्राजील के साथ ये नई शुरुआत होगी. ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि बेचने वाला भी है. पर्यावरण, व्यापार और रक्षा – हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा. लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे अमेरिका का दबाव.

भारत की बढ़ती ताकत

ये खबर भारत की रक्षा क्षमता और कूटनीति की मिसाल है. ट्रंप की चिढ़ के बावजूद भारत ब्राजील को मजबूत बनाने को तैयार है. आकाश मिसाइल जैसी तकनीक दुनिया को दिखा रही है कि मेक इन इंडिया कितना शक्तिशाली है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement