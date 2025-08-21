62 साल की सेवा के बाद MiG-21 Fighter Jets की हो रही विदाई, क्या होगा जेट्स और पायलटों का?

भारतीय वायुसेना का मिग-21 पिछले 62 साल से आसमान में दहाड़ रहा है, अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है. 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ के आसमान में मिग-21 अपनी आखिरी उड़ान भरेगा. इसके बाद वायुसेना की आखिरी दो सक्रिय स्क्वाड्रन- नंबर 3 कोबरा और नंबर 23 पैंथर्स रिटायर हो जाएंगी. लोग उत्सुक हैं कि इन जेट्स और इनके पायलटों का भविष्य क्या होगा.

मिग-21 का इतिहास और सेवा

मिग-21, जिसे ‘फ्लाइंग कॉफिन’ भी कहा जाता है, 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था. यह सोवियत मूल का फाइटर जेट है, जिसने 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई. इसकी तेज गति और हल्का डिजाइन इसे अपने समय का शक्तिशाली जेट बनाता था. लेकिन पुरानी तकनीक और बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के कारण इसे अब रिटायर किया जा रहा है. मिग-21 बाइसन, इसका उन्नत संस्करण आखिरी बार उड़ान भरेगा.

रिटायरमेंट के बाद मिग-21 का क्या होगा?

26 सितंबर 2025 को मिग-21 चंडीगढ़ से नाल एयरबेस (बीकानेर, राजस्थान) के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरेगा. इसके बाद दोनों स्क्वाड्रन नंबर 3 कोबरा और नंबर 23 पैंथर्स को नंबर प्लेटेड कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि इन स्क्वाड्रनों का नाम और विरासत सुरक्षित रहेगी. नए विमान इन्हीं नामों से जाने जाएंगे.

नंबर 3 स्क्वाड्रन को अब LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स मिलेंगे, जो स्वदेशी और आधुनिक हैं.

नाल एयरबेस पर मिग-21 की जांच होगी. जो हिस्से उपयोगी होंगे, उन्हें निकाला जाएगा और बाकी को स्क्रैप कर दिया जाएगा.

उपयोगी हिस्से इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्रशिक्षण के लिए दिए जा सकते हैं.

मिग-21 के ढांचे को वायुसेना संग्रहालयों, युद्ध स्मारकों या बड़े विश्वविद्यालयों और सरकारी इमारतों में प्रदर्शन के लिए रखा जा सकता है. लेकिन इसके लिए वायुसेना मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी. कड़े मानकों का पालन करना होगा.

कहां प्रदर्शित हैं मिग-21?

अब तक रिटायर हुए कई मिग-21 को प्रदर्शन के लिए रखा गया है. कुछ प्रमुख जगहें हैं...

चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना हेरिटेज म्यूजियम: भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज सेंटर, जहां मिग-21 सिंगल-सीटर प्रदर्शित है.

दिल्ली में IAF म्यूजियम और पॉलम एयर फोर्स स्टेशन के बाहर.

कोलकाता में निक्को पार्क (सॉल्ट लेक के पास).

ओडिशा में बिजु पटनायक एयरोनॉटिक्स म्यूजियम (HAL, सुनाबेड़ा).

दिल्ली में राष्ट्रपति भवन म्यूजियम.

प्रयागराज में चंद्रशेखर पार्क.

बेंगलुरु में HAL हेरिटेज सेंटर और एयरोस्पेस म्यूजियम.

मिग-21 के पायलटों का क्या होगा?

मिग-21 के पायलटों के लिए कई रास्ते खुले हैं. वायुसेना में पायलट तीन मुख्य श्रेणियों में बंटे होते हैं... फाइटर पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट और हेलीकॉप्टर पायलट. मिग-21 के रिटायर होने के कारण, इन पायलटों को नई भूमिकाएं दी जा सकती हैं.

नए फाइटर जेट्स में ट्रेनिंग: अगर पायलट दूसरे फाइटर जेट, जैसे तेजस, सुखोई Su-30 MKI या राफेल, उड़ाना चाहते हैं, तो उन्हें 3-6 महीने की ट्रेनिंग लेनी होगी. हर विमान का कॉकपिट और सिस्टम अलग होता है, इसलिए विशेष प्रशिक्षण जरूरी है.

अगर पायलट दूसरे फाइटर जेट, जैसे तेजस, सुखोई Su-30 MKI या राफेल, उड़ाना चाहते हैं, तो उन्हें 3-6 महीने की ट्रेनिंग लेनी होगी. हर विमान का कॉकपिट और सिस्टम अलग होता है, इसलिए विशेष प्रशिक्षण जरूरी है. अन्य स्ट्रीम में बदलाव: पायलट ट्रांसपोर्ट विमान ( C-17 ग्लोबमास्टर) या हेलीकॉप्टर (जैसे चिनूक) उड़ाने का प्रशिक्षण ले सकते हैं. यह बदलाव आमतौर पर मेडिकल कारणों या स्क्वाड्रन की जरूरतों के आधार पर होता है.

पायलट ट्रांसपोर्ट विमान ( C-17 ग्लोबमास्टर) या हेलीकॉप्टर (जैसे चिनूक) उड़ाने का प्रशिक्षण ले सकते हैं. यह बदलाव आमतौर पर मेडिकल कारणों या स्क्वाड्रन की जरूरतों के आधार पर होता है. टेस्ट पायलट या अन्य भूमिकाएं: कुछ पायलट टेस्ट पायलट बन सकते हैं, जो नए विमानों का परीक्षण करते हैं. इसके अलावा, वे लॉजिस्टिक्स या प्रशासनिक शाखा में भी जा सकते हैं.

वायुसेना पायलटों की उम्र, अनुभव और मेडिकल फिटनेस के आधार पर उनकी नई भूमिका तय करती है. मिग-21 पायलटों का अनुभव उन्हें तेजस जैसे नए जेट्स के लिए आदर्श बनाता है, क्योंकि दोनों हल्के फाइटर जेट्स हैं.

मिग-21 की जगह तेजस

मिग-21 की जगह अब LCA तेजस मार्क 1A लेगा, जिसकी 62,000 करोड़ रुपये की डील को हाल ही में मंजूरी मिली है. 97 तेजस मार्क 1A जेट्स की खरीद से वायुसेना का बेड़ा मजबूत होगा. वर्तमान में IAF के पास 40 तेजस मार्क 1 और 83 मार्क 1A (पहले ऑर्डर) हैं. नए ऑर्डर के साथ, कुल 220 तेजस जेट्स होंगे, जो 12-13 स्क्वाड्रन बनाएंगे.

तेजस में 65% स्वदेशी सामग्री, AESA रडार और अस्त्र मिसाइल जैसी आधुनिक तकनीकें हैं. यह मिग-21 से कहीं बेहतर और सुरक्षित है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) 2029 तक 83 मार्क 1A और 2035 तक 97 नए जेट्स की डिलीवरी पूरी करेगा.

भविष्य की योजनाएं

भारतीय वायुसेना का लक्ष्य 2047 तक 60 स्क्वाड्रन (1,080-1,200 जेट्स) का बेड़ा तैयार करना है. इसमें शामिल होंगे...

LCA मार्क 2: 120-200 जेट्स, 2029 से उत्पादन शुरू.

120-200 जेट्स, 2029 से उत्पादन शुरू. AMCA (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट): 200 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट्स, 2035 से शामिल.

200 पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट्स, 2035 से शामिल. MRFA (मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट): 114 नए जेट्स, जैसे राफेल या F-15EX.

114 नए जेट्स, जैसे राफेल या F-15EX. Su-30 MKI अपग्रेड: 260 जेट्स को स्वदेशी रडार और सिस्टम से अपग्रेड.

260 जेट्स को स्वदेशी रडार और सिस्टम से अपग्रेड. ड्रोन: 30-50 मानवरहित विमान, जैसे DRDO घातक.

ये योजनाएं भारत को चीन (1,900+ जेट्स) और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत करेंगी.

---- समाप्त ----