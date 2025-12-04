scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुतिन की गुप्त सुरक्षा: फूड की मोबाइल लैब से पूप सूटकेस तक – कैसे बनी दुनिया की सबसे अजीब और सख्त सिक्योरिटी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे अजीब और सख्त है. विदेश यात्रा में वे अपना खाना, मोबाइल फूड लैब, बोतलबंद पानी और यहां तक कि अपना मल तक विशेष सूटकेस में रूस वापस ले जाते हैं. ताकि कोई विदेशी एजेंसी उनके स्वास्थ्य का पता न लगा सके. भारत यात्रा में भी यही पूप सूटकेस और पूरी गुप्त टीम साथ है.

Advertisement
X
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी बहुत सारे सीक्रेट हैं. (File Photo:Getty)
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी बहुत सारे सीक्रेट हैं. (File Photo:Getty)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो दुनिया उनकी सुरक्षा व्यवस्था को हैरानी से देखती है. इस बार भारत आने पर एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है कि पुतिन का मल (पॉटी) तक एक विशेष सूटकेस में पैक करके रूस वापस ले जाया जाता है. जी हां, यह कोई मजाक नहीं, बल्कि उनकी सिक्योरिटी का हिस्सा है ताकि कोई विदेशी खुफिया एजेंसी उनके स्वास्थ्य का पता न लगा सके.

आखिर इतनी सख्त और अजीब सुरक्षा क्यों? आइए साल-दर-साल देखते हैं कि पुतिन की यह अल्ट्रा सीक्रेट सिक्योरिटी कैसे विकसित हुई.

1998-1999: नई शुरुआत

जब पुतिन एफएसबी चीफ से प्रधानमंत्री और फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तभी से उनकी सुरक्षा में क्रांति शुरू हो गई. राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा (SBP/FSO) को पूरी तरह नया रूप दिया गया. अब कोई अनियोजित जनता से मुलाकात नहीं, कोई अचानक कार्यक्रम नहीं. सब कुछ पहले से तय और गुप्त.

सम्बंधित ख़बरें

Arctic Class Ships
आर्कटिक पर होगा कब्जा...रूस ने भारत को दिया आइसब्रेकर जहाज निर्माण का प्रस्ताव 
Mystery of MH370
क्या 11 साल बाद मिलेगा दुनिया के सबसे रहस्यमयी लापता प्लेन का सुराग? 
RD 191M Engine Russia ISRO Putin
भारत को रूस दे सकता है ऐसा इंजन, जिससे बढ़ जाएगी ISRO की ताकत 
आज से दो दिन के भारतीय दौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन, देखें दुनिया आजतक 
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. (Photo: Reuters)
रूस के राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को से हुए रवाना, कुछ घंटों बाद दिल्ली में करेंगे लैंड, रक्षा मंत्री भारत पहुंचे 

यह भी पढ़ें: चीन-PAK के हाइपरसोनिक हथियारों का खतरा... भारत को क्यों चाहिए रूस का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम?

शुरुआती 2000 का दशक: जैविक सुरक्षा की नींव

इस दौर में पुतिन होटल का पानी, बर्तन या हाउसकीपिंग पर भरोसा करना बंद कर चुके थे. उनके साथ हमेशा रूस से बोतलबंद पानी, खुद का बिस्तर, डॉक्टर और मेडिकल किट जाने लगी. विदेश जाने से पहले उनकी एडवांस टीम होटल के कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करती और जरूरी सामान बदल देती.

Advertisement

Putin Poop Suitcase

2006-2020: अपना खाना, अपना लैब

2010 तक नियम बन गया – पुतिन विदेश में किसी भी बैंक्वेट का खाना नहीं खाते. उनके साथ पूरा मोबाइल फूड लैबोरेटरी जाता है जिसमें शेफ, टेस्टर और वैज्ञानिक होते हैं. हर चीज – पानी से लेकर सलाद तक – पहले लैब में टेस्ट होती है, फिर परोसी जाती है.

2011-2014: अब एक बाल भी नहीं छूटना चाहिए

इस समय से पुतिन जो भी गिलास छूते, टिश्यू इस्तेमाल करते या कोई सामान छोड़ते, उनकी टीम उसे तुरंत इकट्ठा करके रूस ले जाती. यहां तक कि होटल की प्लंबिंग (नाली) तक सील कर दी जाती ताकि कोई जैविक नमूना न मिल न सके.

यह भी पढ़ें: भारत को क्यों चाहिए रूस का Su-57 फाइटर जेट? जानिए वॉर पावर

2017: दुनिया को पता चला पूप सूटकेस का राज

फ्रांस और सऊदी अरब की यात्रा के दौरान पहली बार मीडिया ने देखा कि पुतिन जब टॉयलेट से बाहर आते हैं, तो उनकी सुरक्षा टीम एक खास सूटकेस लेकर जाती है. फ्रेंच मीडिया ने खबर छापी –  रूसी राष्ट्रपति अपना मल तक रूस वापस ले जाते हैं ताकि कोई उनके स्वास्थ्य की जांच न कर सके. इसी साल यह पूप सूटकेस दुनिया भर में मशहूर हो गया.

Putin Poop Suitcase

2018-2021: सब कुछ रूस वापस

अब तो तौलिया, कचरा, इस्तेमाल किया गिलास – सब कुछ पैक करके ले जाया जाने लगा. पुतिन का विशेष विमान (Il-96) में मिनी हॉस्पिटल बना दिया गया. उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी में भी मेडिकल सुविधा रहती है.

Advertisement

2022-2023: यूक्रेन युद्ध के बाद और भी सख्त

युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की विदेश यात्राएं बहुत कम हो गईं. जो भी यात्रा हुई, उसमें पुरानी सभी व्यवस्थाओं पर दोहरी निगरानी रखी गई. इसी समय पुतिन के बॉडी डबल (हमशक्ल) की अफवाहें भी जोर पकड़ने लगीं.

यह भी पढ़ें: रूस की यारी से भारी होगी ब्रह्मोस की रेंज, नए वर्जन पर बनेगी बात

2024-2025: आज की स्थिति

आज पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे उन्नत और गुप्त व्यवस्था मानी जाती है. भारत यात्रा में भी यही सब हो रहा है...

  • अपना खाना और मोबाइल फूड लैब
  • पूप सूटकेस
  • जैविक सामग्री का पूरा कलेक्शन
  • ड्रोन जैमर, एंटी-ड्रोन हथियार
  • बुलेटप्रूफ-ब्लास्टप्रूफ गाड़ियां
  • स्नाइपर, कमांडो और सायबर सिक्योरिटी टीम

Putin Poop Suitcase

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव ने इंडिया टुडे को बताया... 

पुतिन की सुरक्षा पिछले 20 साल में बहुत बढ़ गई है क्योंकि रूस का सुरक्षा माहौल अस्थिर है. ड्रोन, साइबर हमले जैसे नए खतरे हैं. अब उनकी सुरक्षा सिर्फ बॉडीगार्ड तक सीमित नहीं – दवा, खाना, मल-मूत्र सब कुछ कंट्रोल में रहता है ताकि कोई देश उनके स्वास्थ्य का डेटा न ले सके. तो अगली बार जब आप पुतिन को भारत या कहीं और देखें, तो याद रखिए – जो दिख रहा है, उसके पीछे एक पूरी गुप्त दुनिया चल रही है, जिसमें उनका मल तक राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement