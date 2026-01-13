scorecardresearch
 
बस एक गलती और... PAK के खिलाफ ग्राउंड एक्शन को तैयार थी सेना, आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर किया ये खुलासा

ऑपरेशन सिंदूर के तनाव के क्षणों को याद करते हुए आर्मी चीफ जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ग्राउंड एक्शन के लिए तैयार थी. अगर पाकिस्तान थोड़ी सी भी गलत करता तो भारत ने जमीनी एक्शन का प्लान बना रखा था.

जम्मू में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन ( File Photo Photo: PTI)
भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत का जवाब देने के लिए जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार था. भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर उन 88 घंटों में पाकिस्तान कोई भी गलती करता तो हम ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थे. 

आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि पारंपरिक दायरे को बढ़ाने के लिए सेना की तैयारी ऐसी थी कि अगर पाकिस्तान कोई गलती करता, तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे. 

आर्मी चीफ ने कहा कि पहले के आकलन से ऐसा लगता था कि परंपरागत ऑपरेशन के लिए जगह कम हो रही है और अगर लड़ाई होती है तो ये सब-कन्वेंशनल से तेजी से न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच सकते हैं. हालांकि,ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जवाब ने ज़मीन पर एक अलग सच्चाई दिखाई.

आर्मी चीफ ने कहा कि, "इस बार हमने जो कार्रवाई की - खासकर जम्मू-कश्मीर में जिस तरह की फायरिंग हुई और हमने जिस तरह से उसका जवाब दिया - उससे पता चलता है कि हमने पारंपरिक दायरे को बढ़ाया है." उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने लगभग 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया.

आर्मी चीफ ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमने 22 मिनट के ऑपरेशन में स्ट्रैटेजी को रिसेट कर दिया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब उसी तरह से दिया जाएगा. 

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस समारोह से पहले नई दिल्ली में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने भारतीय सेना के प्रमुख विकास, प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला.  उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की मजबूत प्रतिक्रिया दुनिया की मौजूदा सच्चाई का एक उदाहरण है कि "जो देश तैयार रहते हैं, वे ही जीतते हैं."

भारत ने पिछले साल 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें 25 टूरिस्ट और एक पोनी ऑपरेटर मारे गए थे. मिलिट्री हमलों में पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (POK) के अंदर गहरे आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए.

पाकिस्तान ने मिलिट्री और नागरिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ज़ोरदार पलटवार किया, जिससे इस्लामाबाद को 10 मई को सीज़फायर समझौते के लिए नई दिल्ली से संपर्क करना पड़ा.

भारत को मिसाइल फोर्स की जरूरत

आर्मी चीफ द्विवेदी ने कहा कि हमें मिसाइल फोर्स की जरूरत है. आज आप देखेंगे कि रॉकेट और मिसाइलें एक-दूसरे से जुड़ गई हैं क्योंकि अगर हम कोई असर डालना चाहते हैं, तो रॉकेट और मिसाइलें दोनों ही ऐसा कर सकती हैं. हम एक रॉकेट मिसाइल फोर्स बनाने की सोच रहे हैं क्योंकि, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ने एक रॉकेट फोर्स बनाई है, और चीन ने भी ऐसी ही एक फोर्स बनाई है. यह समय की जरूरत है कि हम भी ऐसी ही एक फोर्स बनाएं. हमने 120 किमी की रेंज वाले पिनाका सिस्टम का टेस्ट किया है. हमने कई और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं जो 150 किमी तक की रेंज का पता लगाएंगे और बाद में हम देखेंगे कि यह 300-450 किमी की रेंज तक पहुंच जाएगा. आपने प्रलय और ब्रह्मोस के बारे में भी सुना होगा.

