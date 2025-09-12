scorecardresearch
 

कितना ताकतवर है अक्टूबर में मिलने वाला तेजस-Mk1A फाइटर जेट?

तेजस-Mk1A भारत का 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट अक्टूबर 2025 में डिलीवर होगा. यह पाकिस्तान के JF-17 से रेंज और स्टील्थ में और चीन के J-10C से मैन्यूवरेबिलिटी में बेहतर है. Astra और ASRAAM मिसाइलें इसे खास बनाती हैं.

तेजस Mk1a फाइटर जेट में अपने पुराने वर्जन से 40 से अधिक बदलाव किए गए हैं. (File Photo: Aero India 2025)
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के स्वदेशी तेजस-Mk1A फाइटर जेट की डिलीवरी अक्टूबर 2025 में शुरू हो रही है. यह 4.5 पीढ़ी का मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (MRCA) है, जो भारतीय वायुसेना (IAF) को मजबूत बनाएगा. क्या यह जेट चीन के J-10C और पाकिस्तान के JF-17 Thunder से बेहतर है? 

तेजस-Mk1A की ताकत: स्पेसिफिकेशंस

तेजस-Mk1A तेजस Mk1 का एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें पुराने वर्जन की तुलना में 40 से ज्यादा सुधार किए गए हैं. इसका वजन हल्का (6,500 किग्रा खाली) है, जो इसे चुस्त बनाता है. GE F404-IN20 इंजन 90 kN थ्रस्ट देता है, जिससे यह मैक 1.8 की रफ्तार (2,220 किमी/घंटा) पकड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: S-400 और Su-57 के कॉम्बो... पाकिस्तानी एयरफोर्स को घुटने टेकने को कर देगा मजबूर

Tejas Mk1a specifications

इसमें EL/M-2052 AESA रडार है, जो 200 किमी दूर लक्ष्य पकड़ सकता है. यह 500 किमी की रेंज और 5300 किग्रा पेलोड ले जा सकता है.

हथियारः Astra Mk1/Mk2 (BVR मिसाइल, 110 किमी रेंज), ASRAAM (शॉर्ट रेंज), Derby, ASRAAM, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट्स. EW सूट, चाफ/फ्लेयर और मिशन कंप्यूटर स्वदेशी हैं. यह 9 हार्डपॉइंट्स पर हथियार ले जा सकता है. अक्टूबर में पहले दो जेट IAF को मिलेंगे. 83 जेट्स 2029 तक.

यह भी पढ़ें: क्या कतर और इजरायल में अब छिड़ेगी जंग? इजरायल ने वो हथियार दागे जिसे रडार नहीं पकड़ सके

पाकिस्तान के JF-17 Thunder से तुलना

JF-17 थंडर पाकिस्तान-चीन का 4th जेनरेशन जेट है, जो F-16 का विकल्प है. इसका वजन 7900 किग्रा, रेंज 1200 किमी और थ्रस्ट 84 kN है. KLJ-7A AESA रडार 170 किमी रेंज का है, लेकिन तेजस का EL/M-2052 ज्यादा उन्नत है. JF-17 मैक 1.6 की रफ्तार पकड़ता है, जबकि तेजस 1.8.

Tejas Mk1a specifications

हथियारः PL-15 (145 किमी), PL-10, लेकिन Astra Mk2 (110 किमी) और ASRAAM से तेजस बेहतर BVR में है. JF-17 का पेलोड 3600 किग्रा है. तेजस का 5,300 किग्रा. तेजस का RCS (रडार क्रॉस-सेक्शन) 0.5 m² है, JF-17 का 1 m², जो तेजस को स्टील्थ में आगे रखता है. थ्रस्ट-टू-वेट रेशियो में तेजस (1.07) JF-17 (0.95) से बेहतर है. कुल मिलाकर तेजस-Mk1A JF-17 से चुस्त, हथियारों में उन्नत और रेंज में मजबूत है.

यह भी पढ़ें: भारतीय सेना को अमेठी से मिली 5000 और नई AK-203 राइफल्स... INSAS की छुट्टी

चीन के J-10C से तुलना

J-10C चीन का 4.5 जेनरेशन जेट है, जो F-16 का प्रतिद्वंद्वी है. इसका वजन 9750 किग्रा, रेंज 1100 किमी, और थ्रस्ट 140 kN है. WS-10B इंजन से मैक 2.1 की रफ्तार. AESA रडार 170 किमी रेंज का है, लेकिन तेजस का रडार ज्यादा सटीक है. J-10C का पेलोड 6000 किग्रा है. लेकिन तेजस हल्का होने से चुस्त है.

Tejas Mk1a specifications

हथियारः PL-15 (200 किमी), PL-10 लेकिन तेजस की Astra और Derby से मुकाबला कर सकता है. J-10C का RCS 1 m² है, तेजस का 0.5 m². थ्रस्ट-टू-वेट में J-10C (1.1) थोड़ा आगे, लेकिन तेजस का मैन्यूवरेबिलिटी बेहतर है. J-10C लंबी रेंज में मजबूत, लेकिन तेजस का EW सूट और हल्कापन इसे करीब मुकाबले में बेहतर बनाता है.

---- समाप्त ----
