क्या अमेरिका ने PAK में न्यूक्लियर हथियार रखे हैं? जिसके दम पर 'परमाणु हमले' की धमकी दे रहे आसिम मुनीर

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बड़ी परमाणु धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को भविष्य में कोई खतरा हुआ, तो वह अपने परमाणु हथियारों से आधे विश्व को तबाह कर देगा, सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा उनका हमला.

क्या मुनीर अमेरिका के दम पर ये दावा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में अमेरिका के परमाणु हथियार रखे हैं, जिनके बूते मुनीर परमाणु हमले की ताल ठोक रहे हैं.

पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं?

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और संगठनों की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2025 में पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान है. यह आंकड़ा कई विश्वसनीय स्रोतों जैसे आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन, सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन-प्रोलिफरेशन और इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स (ICAN) द्वारा पुष्ट किया गया है. हालांकि, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट में 120 हथियारों का जिक्र है, लेकिन ज्यादातर अनुमान 170 पर टिके हैं.

दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या (2025 अनुमान)

रूस: 5,580

अमेरिका: 5,044

चीन: 500

फ्रांस: 290

ब्रिटेन: 225

भारत: 172

पाकिस्तान: 170

इजरायल: 90

उत्तर कोरिया: 50

पाकिस्तान के पास 170 हथियार हैं, जो भारत (170-180) के करीब हैं. लेकिन वैश्विक स्तर पर यह संख्या बहुत कम है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौजूदा गति से विकास हुआ, तो 2025 तक यह संख्या 200 तक पहुंच सकती है.

अमेरिका के पास पाकिस्तान में परमाणु हथियार नहीं हैं

अमेरिका के पास पाकिस्तान में कोई परमाणु हथियार नहीं हैं. आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के अनुसार, अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने परमाणु हथियार नहीं रखे हैं. अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार यूरोप के कुछ देशों (बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, तुर्की और शायद अन्य) में रखे हैं. ये हथियार NATO के समझौते के तहत वहां हैं. इनका नियंत्रण अमेरिका के पास रहता है. जरूरत पड़ने पर मेजबान देश की सेना इन्हें इस्तेमाल कर सकती है.

पाकिस्तान कैसे रखता है अपने हथियार?

पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को सुरक्षित जगहों पर अलग-अलग स्टोर करता है, मिसाइलों या वाहनों से दूर. इन्हें सिर्फ जरूरत पड़ने पर तैयार किया जाता है.

अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता

अमेरिका और पाकिस्तान दोस्त रहे हैं, खासकर शीत युद्ध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में. लेकिन परमाणु हथियारों को साझा करने का कोई समझौता नहीं है.

पाकिस्तान के परमाणु सपने

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और अन्य देशों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के साथ तनाव और गलत हाथों में हथियार जाने का खतरा है.

पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की शक्ति

PAK के हथियारों में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम (HEU) का इस्तेमाल होता है. 2014 के अनुमान के अनुसार, उनके पास 2.7-3.5 टन HEU है, जो और हथियार बनाने में मदद कर सकता है. इन हथियारों को शांति के समय उनके वाहनों (जैसे मिसाइलें) से अलग रखा जाता है, जिसकी पुष्टि रणनीतिक योजना डिवीजन (SPD) ने नहीं की है.

मुख्य मिसाइलें और उनकी रेंज

शाहीन-3 : 2750 किमी (पूरे भारत और मध्य पूर्व तक कवरेज)

: 2750 किमी (पूरे भारत और मध्य पूर्व तक कवरेज) अबाबील: 2200 किमी (MIRV तकनीक, अभी विकास में)

2200 किमी (MIRV तकनीक, अभी विकास में) नसर: 70 किमी (युद्धक्षेत्र के लिए)

70 किमी (युद्धक्षेत्र के लिए) बाबर-3: 450 किमी (पनडुब्बी से लॉन्च)

450 किमी (पनडुब्बी से लॉन्च) गौरी-2: 2000 किमी से ज्यादा

इन मिसाइलों की रेंज भारत और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित है, न कि पूरी दुनिया तक. 1998 के परमाणु परीक्षण में 12-40 किलोटन की ताकत दिखी थी, लेकिन आज उनकी शक्ति और बढ़ सकती है.

भारत की तुलना में स्थिति

भारत के पास 170-180 परमाणु हथियार हैं. उसकी नीति "नो फर्स्ट यूज" (पहले इस्तेमाल नहीं) की है, जबकि पाकिस्तान की नीति अस्पष्ट है. भारत के पास अग्नि मिसाइलें (3000-5000 किमी रेंज) हैं, जो पाकिस्तान से ज्यादा शक्तिशाली हैं. भारत ने असिम मुनीर की बातों को परमाणु धमकी कहकर खारिज किया है और पाकिस्तान के परमाणु कमांड संरचना पर सवाल उठाए हैं.

