चीन का नया ‘Doomsday’ हथियार... परमाणु टॉरपीडो से तटीय शहरों पर रेडियोएक्टिव सुनामी का खतरा

चीन एक नए और खतरनाक हथियार पर काम कर रहा है, जिसे परमाणु टॉरपीडो (Nuclear Torpedo) कहा जा रहा है. यह हथियार तटीय शहरों को रेडियोएक्टिव सुनामी के जरिए तबाह करने की क्षमता रखता है. रूस के पोसाइडन टॉरपीडो से प्रेरित होकर, इस ‘डूम्सडे’ हथियार को विकसित करने की चीन योजना बना रहा है.

परमाणु टॉरपीडो क्या है?

परमाणु टॉरपीडो एक ऐसा पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन हथियार है, जो परमाणु विस्फोटक (न्यूक्लियर वॉरहेड) से लैस होता है. इसका मकसद समुद्र तट के पास विस्फोट करके एक विशाल रेडियोएक्टिव सुनामी पैदा करना है, जो तटीय शहरों और नौसैनिक अड्डों को तबाह कर सकती है. यह सुनामी न केवल भौतिक नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि रेडियोएक्टिव विकिरण (रेडिएशन) के कारण इलाकों को लंबे समय तक रहने लायक नहीं छोड़ेगी.

यह भी पढ़ें: ट्रंप को जवाब! 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट के लिए फ्रांस की मदद से भारत में बनेगा इंजन

चीन का यह टॉरपीडो रूस के पोसाइडन टॉरपीडो से प्रेरित है, जिसे 2015 में रूसी नौसेना ने पेश किया था. चीन का दावा है कि उसका टॉरपीडो छोटा, सस्ता और बड़े पैमाने पर उत्पादन योग्य होगा. यह हथियार पनडुब्बियों या युद्धपोतों से लॉन्च किया जा सकता है. समुद्र के तल पर चलकर दुश्मन के रडार से बच सकता है.

Advertisement

चीन का परमाणु टॉरपीडो: खासियतें

यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की चाइना शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने जर्नल ऑफ अनमैन्ड अंडरसी सिस्टम्स में इस हथियार की जानकारी दी. इसके कुछ मुख्य बिंदु...

परमाणु ऊर्जा से संचालित: यह टॉरपीडो एक छोटे परमाणु रिएक्टर से चलता है, जो इसे 200 घंटे तक 30 नॉट्स (56 किमी/घंटा) की गति से समुद्र में ले जा सकता है.

यह टॉरपीडो एक छोटे परमाणु रिएक्टर से चलता है, जो इसे 200 घंटे तक 30 नॉट्स (56 किमी/घंटा) की गति से समुद्र में ले जा सकता है. रेंज: यह पैसिफिक महासागर को एक हफ्ते में पार कर सकता है. यानी इसकी रेंज हजारों किलोमीटर हो सकती है.

यह पैसिफिक महासागर को एक हफ्ते में पार कर सकता है. यानी इसकी रेंज हजारों किलोमीटर हो सकती है. आकार: यह रूस के पोसाइडन (65 फीट लंबा, 2 मीटर चौड़ा) से छोटा है, जिससे इसे सामान्य टॉरपीडो ट्यूब से लॉन्च करना आसान है.

यह रूस के पोसाइडन (65 फीट लंबा, 2 मीटर चौड़ा) से छोटा है, जिससे इसे सामान्य टॉरपीडो ट्यूब से लॉन्च करना आसान है. वॉरहेड: अभी यह पारंपरिक (कन्वेंशनल) विस्फोटक ले जा सकता है, लेकिन भविष्य में इसे परमाणु वॉरहेड के साथ अपग्रेड किया जा सकता है.

अभी यह पारंपरिक (कन्वेंशनल) विस्फोटक ले जा सकता है, लेकिन भविष्य में इसे परमाणु वॉरहेड के साथ अपग्रेड किया जा सकता है. उद्देश्य: इसका लक्ष्य तटीय शहरों, नौसैनिक ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है. यह अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए खतरा हो सकता है.

रूस के पोसाइडन से प्रेरणा

रूस का पोसाइडन टॉरपीडो (जिसे कैन्यन या स्टेटस-6 भी कहा जाता है) दुनिया का पहला परमाणु-संचालित टॉरपीडो है. 100 मेगाटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है. यह 70-100 नॉट्स की गति और 3300 फीट की गहराई पर काम कर सकता है, जिससे इसे रोकना लगभग असंभव है. रूस का दावा है कि यह 500 मीटर ऊंची रेडियोएक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है, जो तटीय शहरों को तबाह कर देगी.

Advertisement

जनवरी 2023 में पोसाइडन का पहला बैच तैयार हो चुका है. इसे बेलगोरोड पनडुब्बी में तैनात किया जाएगा. नवंबर 2022 में इस टॉरपीडो का एक परीक्षण असफल रहा, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे. चीन का टॉरपीडो पोसाइडन से छोटा है, जो इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन और तैनाती के लिए उपयुक्त बनाता है.

यह भी पढ़ें: 97 Tejas MK-1A जुड़ने के बाद कितना बड़ा होगा भारत के फाइटर जेट्स का बेड़ा, ये है फ्यूचर प्लान

क्या है रेडियोएक्टिव सुनामी?

रेडियोएक्टिव सुनामी एक ऐसी लहर है, जो परमाणु विस्फोट से पैदा होती है. यह लहर समुद्र के पानी को रेडियोएक्टिव बनाकर तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकती है. इसके प्रभाव...

तबाही: यह तटीय शहरों को डुबो सकती है. बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकती है. लाखों लोगों को बेघर कर सकती है.

यह तटीय शहरों को डुबो सकती है. बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकती है. लाखों लोगों को बेघर कर सकती है. रेडिएशन: यह क्षेत्र को लंबे समय तक रेडियोएक्टिव विकिरण से दूषित कर देगी, जिससे रहना असंभव हो जाएगा.

यह क्षेत्र को लंबे समय तक रेडियोएक्टिव विकिरण से दूषित कर देगी, जिससे रहना असंभव हो जाएगा. पर्यावरणीय नुकसान: समुद्री जीवन, जैसे मछलियां और प्रवाल भित्तियां पूरी तरह नष्ट हो सकती हैं. 1946 के बिकिनी एटोल परमाणु परीक्षण ने समुद्री पारिस्थितिकी को भारी नुकसान पहुंचाया था.

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु टॉरपीडो से सुनामी पैदा करना उतना आसान नहीं है. डेविड हैमब्लिंग ने यूरोन्यूज़ को बताया कि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, जो शायद परमाणु विस्फोट से भी पूरी न हो. फिर भी, अगर यह तट के पास विस्फोट करता है, तो यह एक शहर को तबाह कर सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फ्रेंच फाइटर जेट राफेल ने अमेरिकी F-35 को 'Kill Lock' किया, स्टील्थ फाइटर जेट खुद को बचा नहीं पाया

चीन की रणनीति: क्यों बना रहा है यह हथियार?

चीन का यह कदम रूस के पोसाइडन और वैश्विक रक्षा प्रतिस्पर्धा से प्रेरित है. कुछ कारण...

इंडो-पैसिफिक में तनाव: अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की AUKUS संधि ने दक्षिण चीन सागर में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की योजना बनाई है, जिसे चीन उकसावे के रूप में देखता है.

ताइवान पर दबाव: चीन ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया, जो ताइवान के नजदीकी प्रांत के नाम पर है. यह टॉरपीडो ताइवान और उसके सहयोगियों के लिए खतरा हो सकता है.

रणनीतिक डर: यह हथियार अमेरिका और उसके सहयोगियों, जैसे जापान और दक्षिण कोरिया को डराने के लिए बनाया जा रहा है. यह मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में भी काम कर सकता है.

यह भी पढ़ें: रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन... नई फ्लेमिंगो मिसाइल से मॉस्को-साइबेरिया तक निशाने पर

कानूनी और नैतिक सवाल

सेंटर फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी (CIMSEC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु टॉरपीडो का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों के खिलाफ हो सकता है...

पर्यावरणीय नुकसान: पर्यावरण संशोधन संधि (ENMOD) और जिनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल I (AP I) के तहत, ऐसे हथियार जो पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं, गैरकानूनी हैं.

पर्यावरण संशोधन संधि (ENMOD) और जिनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल I (AP I) के तहत, ऐसे हथियार जो पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं, गैरकानूनी हैं. नागरिकों को नुकसान: यह टॉरपीडो तटीय शहरों में लाखों लोगों की जान ले सकता है. बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बन सकता है, जो युद्ध के नियमों का उल्लंघन है.

यह टॉरपीडो तटीय शहरों में लाखों लोगों की जान ले सकता है. बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बन सकता है, जो युद्ध के नियमों का उल्लंघन है. नियंत्रण की कमी: यह ड्रोन स्वचालित और रिमोट-नियंत्रित है, जिससे गलत संकेतों या हैकिंग का खतरा बढ़ता है.

यह भी पढ़ें: अग्नि-5 मिसाइल ने उड़ान के बीच लिया 90 डिग्री का शार्प टर्न, दुनिया हैरान... मिशन दिव्यास्त्र ने रचा इतिहास

Advertisement

विश्व की प्रतिक्रिया

अमेरिका: 2020 में अमेरिकी अधिकारी क्रिस्टोफर फोर्ड ने चेतावनी दी थी कि यह हथियार अमेरिकी तटीय शहरों को तबाह कर सकता है.

नॉर्वे: नॉर्वे की खुफिया सेवा के प्रमुख निल्स स्टेनसोन्स ने पर्यावरणीय खतरों पर चिंता जताई.

विशेषज्ञों की राय: जेम्स मैटिस (पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव) मानते हैं कि यह हथियार रणनीतिक संतुलन को बहुत बदल नहीं सकता, क्योंकि रूस और चीन के पास पहले से ही परमाणु मिसाइलें हैं.

क्या यह हथियार वास्तव में संभव है?

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि रेडियोएक्टिव सुनामी का दावा बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है. मेटा-डिफेंस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह टॉरपीडो शायद उतना प्रभावी न हो, जितना प्रचार किया जा रहा है. यह मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक युद्ध और हथियार नियंत्रण वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए बनाया गया हो सकता है.

---- समाप्त ----