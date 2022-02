UP: 8 सितंबर से लापता था छात्र, गांव के कुएं में मिला नर कंकाल, ऐसे हुई शिनाख्त

उत्तर प्रदेश के महोबा (UP Mahoba) जनपद के मकरबई गांव में 8 दिसंबर को एक छात्र लापता हो गया था. वहीं गांव के एक कुएं में नर कंकाल (skeleton in a village well) मिलने से सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव (Dead Body) को कुएं से बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू की. वहीं लापता छात्र के परिजन ने रंजिश के चलते गांव के ही 3 व्यक्तियों पर छात्र का अपहरण कर हत्या (kidnapping and killing) करने का आरोप लगाया है. पुलिस पर भी मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया.

जानकारी के अनुसार, यह मामला कबरई थाना क्षेत्र के मकरबई गांव का है. यहां के प्रताप अहिरवार का 15 वर्षीय पुत्र 8 दिसंबर को घर से लापता हो गया था. वह आठवीं कक्षा का छात्र था. परिवार के लोग छात्र की तलाश में दर-दर भटकते रहे. परिजन ने पुलिस को तीन लोगों पर शंका जाहिर करते हुए नामजद तहरीर भी दी. उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई. वहीं आज उस समय परिवार में कोहराम मच गया, जब गांव में सुनसान जगह पर बने एक कुएं में एक नर कंकाल बरामद हुआ.

परिजन ने कपड़ों और चप्पल से की शिनाख्त

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लापता छात्र के परिवार के लोग भी पहुंच गए. छात्र के पिता, दादा और दादी ने कंकाल से लिपटे कपड़ों और चप्पल से छात्र नीरज की शिनाख्त कर ली. छात्र के परिजन ने गांव के ही 3 व्यक्तियों पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है.

वहीं पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है. 15 साल के नीरज की मौत होने से पूरे इलाके में सन्नाटा है. पिछले 8 दिसंबर से लापता छात्र की तलाश नहीं की गई. परिजन का कहना है कि यदि पुलिस सतर्कता और तेजी दिखाती तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण अब मासूम का शव मिला है. वहीं पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है.