भदोही में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए यूपी पुलिस के दो सब इंस्पेक्टर, SP ने किया सस्पेंड

Two UP Police Sub-Inspectors Suspended for Bribery: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में दो पुलिसकर्मियों का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने दो उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है.

Advertisement

यह मामला जिले के कोतवाली पुलिस थाने का है. मंगलवार को पुलिस अधीक्षक (SP) अभिमन्यु मांगलिक ने पीटीआई को बताया कि इस मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) शुभम अग्रवाल को सौंपी गई है.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि उपनिरीक्षक सुभाष बौद्ध और दिलशाद खान को जमीन से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति से पैसे लेते हुए पकड़ा गया था. उन्होंने कहा कि यह घटना करीब एक पखवाड़े पहले हुई थी और वीडियो सोमवार को ऑनलाइन सामने आया.

एसपी ने बताया कि दोनों उपनिरीक्षकों को 15 दिन पहले ही कोतवाली पुलिस थाने में तैनात किया गया था.