अवैध संबंध, शराब और साजिश... महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर होटल के कमरे में किया दोस्त का कत्ल, हैरान कर देगी वजह

पुलिस ने ओडिशा के बालासोर में होटल के कमरे में हुए सनसनीखेज मर्डर का खुलासा कर दिया है. एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर दोस्त की गला घोंटकर हत्या की थी. इस मामले ने सबको हैरान कर दिया. जानिए पूरा मामला.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया (फोटो-ITG)
Balasore Hotel Murder Case: ओडिशा के बालासोर शहर में हुए सनसनीखेज कत्ल का मामला अब सुलझता नजर आ रहा है. चार दिन पहले एक होटल के कमरे अंजाम दी गई कत्ल की इस वारदात के सिलसिले में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने मिलकर अपने ही दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी. यह वारदात शराब पार्टी के बाद हुई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. अब पुलिस ने जांच के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है.

मृतक और आरोपियों की पहचान
पुलिस के अनुसार, हत्या का शिकार बने शख्स की पहचान 30 वर्षीय आकाश मोहंता के तौर पर हुई है. जबकि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय चंद्र सिंह और 27 वर्षीय जेमामणि सिंह के रूप में हुई है. आकाश, चंद्र सिंह का दोस्त था. तीनों एक साथ होटल में रुके थे. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों और मृतक की पृष्ठभूमि अलग-अलग जिलों से जुड़ी हुई है. हत्या के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है.

गांव से होटल तक का सफर
पुलिस जांच में सामने आया कि आकाश मोहंता और उसका दोस्त चंद्र सिंह, मयूरभंज जिले के बडजांबनी गांव से बाइक पर निकले थे. रास्ते में उन्होंने बेटनटी इलाके से जेमामणि सिंह को साथ ले लिया. इसके बाद तीनों 25 दिसंबर को बालासोर शहर पहुंचे और एक होटल के कमरे में चेक-इन किया. होटल स्टाफ को दिए गए दस्तावेजों में भी गड़बड़ी पाई गई, जो बाद में जांच का अहम हिस्सा बन गई.

फर्जी आधार कार्ड का खुलासा
होटल में चेक-इन के दौरान दिए गए आधार कार्ड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, चंद्र सिंह और जेमामणि सिंह द्वारा जमा किए गए आधार कार्ड फर्जी निकले. वहीं मृतक आकाश मोहंता का आधार कार्ड असली था. फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर होटल में रुकना आरोपियों की साजिश को और मजबूत करता है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि फर्जी पहचान पत्र कहां से और क्यों बनवाए गए थे?

शादीशुदा होने के बावजूद अवैध संबंध
इस मामले में एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि तीनों लोग शादीशुदा थे. जेमामणि सिंह दो बच्चों की मां है और वह अपने पति से अलग रह रही थी. पुलिस के मुताबिक, जेमामणि और चंद्र सिंह के बीच प्रेम संबंध थे. इसी रिश्ते ने आगे चलकर हत्या की नींव रखी. असल में अवैध संबंध, शराब और आपसी विवाद इस वारदात की बड़ी वजह बने.

शराब पीने के बाद बढ़ा विवाद
पुलिस को जांच में पता चला कि 25 दिसंबर की रात होटल के कमरे में आकाश और चंद्र सिंह ने शराब पी थी. इसी दौरान विवाद शुरू हुआ जब आकाश ने जेमामणि से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की. जेमामणि के प्रेमी चंद्र सिंह ने इसका विरोध किया. बात इतनी बढ़ गई कि तीनों के बीच हाथापाई होने लगी. शराब के नशे और गुस्से में मामला खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया.

गला घोंटकर की गई हत्या
पुलिस के अनुसार, झगड़े के दौरान चंद्र सिंह और जेमामणि सिंह ने मिलकर आकाश मोहंता की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने आकाश का शव होटल के कमरे में ही छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए. होटल स्टाफ को जब कमरे में शव मिला तो पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश शुरू हुई.

पुलिस का बयान
बालासोर सिटी डीएसपी निर्मला गोचायत ने बताया कि चंद्र सिंह को मयूरभंज और जेमामणि सिंह को जाजपुर जिले से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली. फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच कर रही है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है.

