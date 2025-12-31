नीला ड्रम, गहरी खाई और मिक्सी ग्राइंडर… साल 2025 में कातिल बीवियों ने ऐसे किए कत्ल, कांप गई रूह

एक और बरस गुजर रहा है. 2025 की विदाई की दहलीज पर खड़े हैं हम. एक कदम आगे बढ़े तो नए साल 2026 में दाखिल हो जाएंगे. चंद कदम पीछे मुड़कर देखें तो बीते बरस की दागी और रुसवा मोहब्बत नजर आएगी. जाते साल ने आज के दौर की मोहब्बत का एक अलग चेहरा दिखाया. जाते साल ने नफरत की इंतेहा दिखाई. गुजरता बरस ये बता गया कि ऐतबार खाई में गिरा सकता है. मोहब्बत ड्रम में कैद कर सकती है. शादी खेत में दफना सकती है और भरोसा मिक्सी में डाल सकता है. ये साल पति-पत्नी की मोहब्बत में बेवफाई और रुसवाई भरा रहा. 2025 बस गुजर ही गया है. 2026 मुहाने पर खड़ा है. गुजरा साल पतियों के लिए मौतीला साबित हुआ. पतियों को ऐसी मौत मिली जो बेरहमी की मिसाल बन गई. मुस्कान, सोनम, प्रगति और रूबी जैसी पत्नियों का चेहरा बेनकाब करते 2025 ने अगले बरस को इत्तेला दी है. मोहब्बत में आंख मूंद कर भरोसा आपकी आंखें हमेशा के लिए मूंद देगा. चलिए गुजरते बरस से एक कदम आगे बढते हैं. नए बरस.. 2026 में दाखिल होते हैं.

कातिल बीवी नंबर - 1 - मेरठ की मुस्कान

इससे पहले आपके कदम 2025 की चौखट लांघे, आपको ज़रा मौत के ड्रम में लिए चलते हैं. बहुत सारे पति कैद हैं 2025 के इस ब्लू ड्रम में. सबसे पहले ड्रम वाले मर्डर के ट्रेंड की रचियता यानि 2025 की कातिल बीवी नंबर 1.. मुस्कान. उसके चेहरे को आप शायद नहीं भूले होंगे. भूलेंगे भी कैसे 2025 की सबसे जालिम बीवी में ये अव्वल नंबर पर जो है. मेरठ की मुस्कान को आप और हम ड्रम वाली मुस्कान के नाम से ज्यादा जानते हैं. मुस्कान ने देश के लोगों को लाश ठिकाने लगाने का नय आइडिया दिया था. मेरठ की मुस्कान ने अपने नशेबाज और सनकी जादू टोना करने वाले प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को ऐसा ठिकाना लगया कि अब खुद उसका ठिकाना जेल है. अब मुस्कान जेल में है और एक बेटी की मां है. मुस्कान की ये औलाद किसकी है अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है. इस बच्ची का पिता सौरभ है या साहिल नहीं मालूम.

कातिल बीवी नंबर - 2 - सोनम रघुवंशी

अब चलिए 2025 में थोड़ा आगे बढ़ते हैं. और कातिल बीवी नंबर दो से आपकी मुलाकात कराते हैं. वैसे उनका तार्रुफ क्या ही करवाएं. आप जान ही गए होंगे कि वो है कातिल बीवी नबंर 2- सोनम रघुवंशी. कहानी में सोनम बेवफा के साथ-साथ कातिल भी है. मोहब्बत को अगर सबसे बेरहम मौत दी जा सकती है तो वो सोनम ने राजा को दी. हंसते मुस्कुराते शादी की खरीददारी. खुशी-खुशी सारी रस्में. बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर की तरह विदाई की रस्मअदायगी. और पूरी प्लानिंग के साथ खूनी हनीमून की तैयारी. जगह, तारीख, वक्त और मौका.. सब कुछ बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पहले से तैयार थी. हीरो भी तैयार था. बस हिरोइन का विलन बनना बाकी था. शादी की इन तस्वीरों को देखकर कोई कह सकता है कि ये बेवफा सोनम कातिल निकलेगी. मासूम राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सोनम को वो इतनी मोहब्बत कर रहा है. जिस सोनम को वो जिंदगी भर की खुशिंया देने के वादे कर रहा है, वहीं सोनम उसकी खुशिंया और उसकी जिंदगी दोनों को खाई से इतने नीचे फेंक देगी कि राजा की यानि एक पति की यानि मोहब्बत की यानि भरोसे की आवाज एक गहरी खाई में चीख-चीख कर कहीं गुम हो जाएगी. सोनम ने ये सब कुछ अपने ब्वॉयफ्रेंड राज के साथ मिलकर किया था. नई-नई शादी में मोहब्बत को ठिकाने लगाने के बाद अब खुद सोनम अपने सही ठिकाने पर पहुंच चुकी है. यानि जेल.

कातिल बीवी नंबर - 3 - रूबी

अब 2026 में कदम रखने से पहले कातिल बीवी नंबर 3 से आपको मिलवा देते हैं. कहा था ना कि मुस्कान ने पति को ठिकाने लगाने का नया आइडिया देश को दिया. और इस आइडिया को लपका है कातिल बीवी नंबर 3- संभल की रूबी ने. दो -दो आशिकों के साथ मिलकर पति की लाश को ऐसा ठिकाना लगाया कि मुर्दा पति भी पुलिस को पूरा नहीं मिल सका. पूरा छोड़िए ऐसा बिखरा मिला की पुलिस भी हैरत में है कि ऐसा करने कि लिए इतना मजबूत जिगर आया कहां से. पति की लाश के इतने टुकड़े किए की पुलिस भी जोड़ती थक गई. सिर, धड़, हाथ-पैर.. सब. भरोसे के जितने टुकड़े रूबी कर सकती थी उतने उसने किए. कुछ टुकड़ों को ग्राइंडर में छोटा कर नाले में फेंक दिया तो पति के सिर को गंगा में बहा दिया. फिर क्या शर्म क्या दर्द क्या तकलीफ और क्या दया. छोड़िए.. ये 2025 की बीवीयां हैं. ये पति के घर में अपना ठिकाना बनाने से ज्यादा उनको ठिकाने लगाना जानती हैं. क्या कीजिए ऐसी बीवीयों का जो बीवी से पहले इंसान ना बन सकीं. वैसे फेहरिस्त इतनी छोटी नहीं है. अभी कातिल बीवियों में कई और नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने 2025 को कलकिंत किया है.

कातिल बीवी नंबर - 4 - प्रगति

अब मिलिए कातिल बीवी नंबर 4 से. सोनम ने तो हनीमून पर ले जाकर शादी के 6 दिन बाद ही राजा को मौत दे दी थी. लेकिन अब इनसे मिलिए. ये हैं प्रगति. इन्होंने जिंदगी में प्रगति तो की. लेकिन इनकी प्रगति फिर भी सोनम से बस 9 दिन पीछे रह गई. शादी के 15 दिन बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रगति ने अपने पति दिलीप की हत्या कर दी. आशिक अनुराग के साथ मिलकर प्रगति ने शूटर को अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी. शर्म की बात तो ये है कि प्रगति ने शूटर को देने के लिए सुपारी के पैसों का इंतजाम उन पैसों से किया जो उसके सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए आशिर्वाद के तौर पर परिवारवालों और रिश्तेदारों ने दिए थे. उन्हीं शगुन के पैसों से प्रगति ने अपने ससुराल वालों के लिए अपशगुन की सुपारी दे दी. चलिए दुल्हन के लिबास में बीवीयों का ये चेहरा तो आपने देख लिया.

कातिल बीवी नंबर - 5 - सुष्मिता

शादी के दिन.. हनीमून पर.. शादी के दो, चार, दस दिनों बाद की वारदात तो आपने देख ली. अब आशिक के साथ ऑनलाइन कमेंट्री करने वाली कातिल बीवी नंबर 5 से आपको मिलवा देते हैं. साल 2025 की बीवीयां एक-एक कर पतियों को मार कर ठिकाने लगाती रहीं. हर दूसरे दिन आपको हम दिखाते भी रहें. अब आपको एक पत्नी के हाथों पति के मर्डर की इंस्टाग्राम पर लाइव कमेंट्री की वो कहानी भी याद दिला देते हैं जिसने ये बताया था कि एक इंसान कितना बेदर्द हो सकता है. एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर रही है. और उस कत्ल का हर अपडेट अपने आशिक को चैट के जरिए दे रही है. ना सिर्फ लाइव जानकारी दे रही है बल्कि उससे नसीहत भी ले रही है. ना सिर्फ नसीहत ले रही है बल्कि बीच में मदद के लिए इस मर्डर में शामिल होने के लिए उसे अपने घर भी बुला रही है. इस बेदर्द बीवी ने अपने पति को नींद की गोलियां देकर मारने की कोशिश की. गोलियों पर जब भरोसा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक यानि करंट देकर पति को मार डाला. ये सब कुछ उसका आशिक इंस्टाग्राम की चैट पर सुनता रहा. कहानी दिलवालों की कहे जाने वाली दिल्ली के उत्तम नगर की बेदर्द दिल वाली एक बीवी सुष्मिता की है. इस बीवी को अपने ही देवर राहुल से प्यार हो गया था.

कातिल बीवी नंबर - 6 - गुंजा

चलिए दिल्ली से निकलकर बिहार की कातिल बीवी नंबर 6 से भी आपको मिलवा ही देते हैं. हर बीवी ने अपने पति का कत्ल किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध के चलते ही किया. अक्सर मामलों में प्रेमी भी हम उम्र का ही था. अब आपको एक पति की हत्या के साथ सभी रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात की कहानी बताते हैं. ये बेहयाई की कहानी बिहार के औरंगाबाद की है. बिहार की गुंजा ने शर्म, लिहाजा, हया सबको रौंद दिया. शादी के एक महीने बाद ही 15 सालों का सच बाहर आ गया. गुंजा अपनी उम्र से दोगुने अपने फूफा से प्यार करती थी. दोनों 15 सालों से घरवालों के नाक के नीचे नाक कटवाते रहे. फूफा ने सुपारी दी, गुंजा ने इशारा किया और शूटर्स ने चंद दिनों पहले पति बने प्रियांशु की जान ले ली. गुंजा ने अपने शादी के दिन अपने आशिक फूफा से फोन पर 99 बार बात की थी. इस वारदात ने रिश्तों को तार-तार कर दिया था. और एक और पति फिर बीवी की बेवफाई का शिकार हो गया. और अगली कातिल बीवी नंबर 7 आपको मिलेगी कर्नाटक में.

कातिल बीवी नंबर - 7 - पल्लवी

मोहब्बत में मौत के हर मामले को जिसने उलझाया. कानून ने सारी कातिल बीवियों को उनके अंजाम यानि सलाखों तक पहुंचा ही दिया. मगर क्या कीजिएगा अगर कानून के मुहाफिज का ही कत्ल कर दिया जाए. दूसरों को इंसाफ दिलाते दिलाते दिलाते एक पत्नी ने कानून के रखवाले अपने पति, यानी कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या कर दी. कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओमप्रकाश की लाश उन्हीं के घर में मिली. उनकी पत्नी ने पुलिस को खुद फोन कर कत्ल की जानकारी दी. पूर्व डीजीपी ओमप्रकाश की पत्नी पल्लवी ने अपने पति की आंखों में मिर्ची झोंकने से बाद चाकूओं से ताबड़तोड़ कई वार किए और उनकी हत्या कर दी.

कातिल बीवी नंबर - 8 - गोपाली

जयपुर में भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या की. मृतक धन्नालाल सैनी सब्जी बेचने का काम करता था और उसे अपनी पत्नी गोपाली देवी के चरित्र पर शक था. पुलिस के मुताबिक गोपाली देवी पिछले पांच साल से दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध में थी, जिसकी सागरनेर में श्याम फैशन नाम से दुकान है. 15 मार्च 2025 को धन्नालाल पत्नी की सच्चाई जानने के लिए दीनदयाल की दुकान पहुंचा और दोनों को साथ देख लिया. इसी दौरान गोपाली और दीनदयाल ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच ली. दोनों धन्नालाल को दुकान के ऊपर ले गए, जहां लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार किया और फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को प्लास्टिक की थैली में पैक कर बाइक से रिंग रोड के पास भैरूजी मंदिर के जंगल में ले जाया गया. वहां शव की पहचान मिटाने के लिए उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई. पुलिस ने मुहाना थाना क्षेत्र में तेज जांच के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया.

कातिल बीवी नंबर - 9 - पिंकी

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में शिकारपुरा थाना इलाके में 13 अप्रैल 2025 को आईटीआई कॉलेज के सामने इंदौर–इच्छापुर मार्ग पर झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. मृतक की पहचान राहुल उर्फ गोल्डन पिता रामचंद्र पाण्डेय कुन्बी पाटील, निवासी शाहपुर के रूप में हुई थी, जिसके शरीर पर कई गंभीर और जानलेवा चोटें पाई गई थीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने स्पेशल टीम गठित की, जिसने जांच के दौरान राहुल की पत्नी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि पत्नी अपने प्रेमी युवराज और एक अन्य युवक के साथ मिलकर हत्या में शामिल थी. 12 अप्रैल को पत्नी ने परिवार से बुरहानपुर शॉपिंग जाने की बात कहकर राहुल को साथ ले गई और संजय ढाबे पर खाना खाया. इसके बाद आईटीआई कॉलेज के पास पहले से मौजूद प्रेमी और साथी ने राहुल को गाड़ी से घसीटकर झाड़ियों में ले जाकर बीयर की बोतल से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद तीनों आरोपी ट्रेन से उज्जैन फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

कातिल बीवी नंबर - 10 - रिंकू देवी

बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में अप्रैल 2025 में एक सिरकटी लाश मिली थी. एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि रिंकू देवी ने अन्य दो लोगों के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर किया. आरोपियों ने गला काटकर हत्या की और लाश के टुकड़े किए. फिर सिर और धड़ अलग-अलग फेंक दिया था. मृतक की पत्नी रिंकू का गांव के ही कुछ लोगों के साथ अवैध संबंध था. इसकी जानकारी जब पति को हुई तो उसने पिटाई कर दी थी. जिसके बाद से पत्नी उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी. आखिरकार बिहारी जब कोलकाता से लौटकर बीते गुरुवार को अपने घर लौट रहा था, तभी पत्नी रिंकू देवी ने अन्य दो के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया. पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मृतक बिहारी यादव की पत्नी रिंकू देवी, बालेश्वर हरिजन और उसकी पत्नी बिजुला देवी शामिल थे.

ये तो 10 खून की कहानियां थी. जिन्हें माफ नहीं किया जाएगा. साल 2025 की कातिल बीवीयों की कहानी तो इतनी है कि सुनाते सुनाते 2026 आ जाए मगर कहानी ना खत्म हो. मिंया बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता होता है. अच्छे बुरे पलों में एक दूसरे का साथ देकर सात जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाते हैं. लेकिन आज की इन बीवियों ने रिश्तों को ही खा लिया. देश के कोने कोने में पतियों को दफ्न कर दिया. बेहरमी ऐसी दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते को सबसे ज्यादा कलंकित कर दिया.

टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में ये वारदाते सबसे ज्यादा हुई. आंकड़ें बताते हैं कि भारत में जिन वजहों से सबसे ज्यादा कत्ल होते हैं, उनमें लव अफेयर और शादी के बाद संबंधों के मामलों में होने वाला कत्ल तीसरे और चौथे नंबर पर आता है. देश में होने वाले हर 10 में से औसतन एक कत्ल किसी ना किसी आशिक-माशूक या पति-पत्नी के हाथ से ही होता है.

NCRB के 2022 के आंकडों के मुताबिक पूरे देश में कुल 28 हजार 522 कत्ल के मामले सामने आए. ये तमाम कत्ल 19 अलग अलग वजहों से हुए. मसलन, निजि दुश्मनी, सांप्रदायिक और धार्मिक वजह, राजनीतिक वजह, डायन प्रथा, जातिवाद, विवाद, या लूट-डकैती. पर परेशान करने वाली बात ये है कि इन 19 वजहों में से तीसरी और चौथे नंबर पर कत्ल की जो वजह बनी वो इश्क, धोखा, फरेब और शादी के बाद के संबंध थे. 28 हजार 522 कत्ल के कुल मामलों में से कुल 2 हजार 821 कत्ल इसी वजह से हुए.

आंकड़ों के हिसाब से 2010 से 2014 के दरम्यान लव अफेयर और संबंधों की वजह से होने वाले कत्ल का प्रतिशत 7 से 8 फीसदी था. लेकिन 2015 से 2022 के दरम्यान ये बढ़कर 10 से 11 फीसदी हो गया. और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है.

(आज तक ब्यूरो)

