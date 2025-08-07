scorecardresearch
 

बेरहमी से बिल्ली का कत्ल, इंस्टाग्राम पर पोस्ट और लोगों का गुस्सा... हैरान कर देगी बेजुबान के कातिल की ये कहानी

केरल में एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज़ पाने की खातिर पहले एक बिल्ली की हत्या कर दी और फिर उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जानें बिल्ली के मर्डर की पूरी कहानी.

पुलिस ने बिल्ली के कातिल को गिरफ्तार कर लिया (फोटो-ITG)
Kerala Man kills cat for Instagram Story: सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी पाने की दौड़ कभी-कभी इंसान को इंसानियत से भी गिरा देती है. लेकिन जब यह दौड़ बेजुबानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे, तब सवाल उठते हैं. क्या इंसान अपनी संवेदनाएं खो चुका है? केरल से आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको हैरान परेशान कर दिया है. जहां एक युवक ने पहले एक मासूम बिल्ली को बेरहमी से मारा और फिर उसका वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दिया. 

चेरपुलसेरी में इंसानियत शर्मसार
केरल के पलक्कड़ जिले का चेरपुलसेरी कस्बा इन दिनों एक खौफनाक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में है. 32 वर्षीय शजीर नाम के एक युवक पर आरोप है कि उसने न सिर्फ एक मासूम बिल्ली की बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसका वीडियो भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत पुलिस को दर्ज कराई.

कैसे हुआ बेजुबान जानवर पर अत्याचार?
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी शजीर ने बिल्ली को पहले खाना खिलाया. फिर उसके साथ ऐसा सलूक किया, जिसे सुनकर ही रूह कांप उठे. उसने उस बिल्ली को बेरहमी के साथ मार डाला और बाद में उसकी लाश के हिस्से कैमरे में रिकॉर्ड किए. ये सभी दृश्य उसने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी के रूप में शेयर कर दिए. शायद उसे यह लग रहा था कि यह सब कोई क्रिएटिव कंटेंट है, लेकिन यह क्रूरता का वो चेहरा था, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर मौजूद लोग भी गुस्से से भर गए.

कोयंबटूर में शूट किया गया था वीडियो
इस मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि बिल्ली के साथ दरिंदगी का यह वीडियो केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में शूट किया गया था. पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. उसकी गिरफ्तारी प्रक्रिया में है. फिलहाल उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी स्कैन किया जा रहा है.

पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस
पुलिस ने शजीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया है, जो किसी पशु को मारने, जहर देने या अपंग बनाने से संबंधित है. इसके अलावा, उस पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) के तहत भी केस दर्ज किया गया है, जो जानवरों के प्रति अमानवीय व्यवहार को संज्ञेय अपराध मानता है.

सोशल मीडिया पर गुस्सा
जैसे ही बिल्ली के साथ बेरहमी का यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर #JusticeForCat ट्रेंड करने लगा. हजारों यूज़र्स ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की है. कई सेलेब्रिटी और पशु प्रेमियों ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसे कंटेंट पर इंस्टाग्राम की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं.

सोशल मीडिया क्यों बना क्राइम टूल?
दरअसल, इस तरह का यह कोई पहला मामला नहीं है, जहां सोशल मीडिया पर क्राइम को प्रमोट करने का जरिया बनाया गया हो. इससे पहले भी कई लोग जानवरों को टॉर्चर करते हुए वीडियो बनाकर लाइक और व्यूज़ बटोरने की कोशिश कर चुके हैं. ये ट्रेंड समाज की मानसिकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की भूमिका
इस केस में खास बात यह रही कि एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने न सिर्फ वीडियो पर ध्यान दिया बल्कि तुरंत इस दरिंदगी की जानकारी पुलिस को दी. उसकी सजगता और साहस ने एक आरोपी को सलाखों के करीब पहुंचा दिया. यह एक मिसाल है कि यदि हम जिम्मेदार नागरिक बनें तो ऐसी क्रूरता पर लगाम लगाई जा सकती है.

अब आगे क्या?
भले ही आरोपी अभी गिरफ्तारी की प्रक्रिया में है, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं. वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया के ज़रिए अब उसके खिलाफ एक मजबूत केस बन चुका है. आने वाले दिनों में यह मामला कोर्ट में जाएगा और उम्मीद है कि आरोपी को सख्त सजा मिलेगी.

