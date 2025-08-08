कनाडा में फायरिंग, मुंबई में धमकी... कॉमेडियन कपिल शर्मा की जिंदगी में अब कौन है नया विलेन?

Kapil Sharma Canada Kap's Cafe Firing: 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के होस्ट कपिल शर्मा एक ऐसे कॉमेडियन हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया. लेकिन आज वो खुद खौफ के साये में जी रहे हैं. उनके चुटकुलों पर लोग दिल खोलकर हंसा करते हैं, अब उनकी जिंदगी में सन्नाटा छाया है. और इसकी वजह है गोलियों की गूंजती आवाज़. कभी शो पर किए मजाक की कीमत अब कपिल को खौफ के साए में जी कर चुकानी पड़ रही है. क्योंकि कनाडा में एक बार फिर कपिल के कैफे पर गोलियां चलीं हैं, और उनकी गूंज एक धमकी की शक्ल में मुंबई तक पहुंची है.

गैंगस्टर की हिटलिस्ट में कपिल शर्मा

कभी खालिस्तानी आतंकी तो कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर, सब अपना-अपना दावा कर रहे हैं. पर असली सवाल ये है, कपिल शर्मा ने आखिर ऐसा क्या किया कि कॉमेडी का किंग अब कुख्यात माफिया गैंगस्टर की हिटलिस्ट में शामिल हो गया है? आज हम इसी रहस्य से उठाएंगे पर्दा. और तमाम सबूतों और धमकियों के साथ आपको पूरी कहानी बताएंगे.

कपिल शर्मा पर मंडराता खतरा

कॉमेडी की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले कपिल शर्मा इन दिनों किसी स्क्रिप्टेड शो नहीं, बल्कि असल जिंदगी की सबसे डरावनी स्क्रिप्ट का सामना कर रहे हैं. उनके कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर एक बार फिर फायरिंग हुई है. इस बार गोलियों की तड़तड़ाहट ने सिर्फ दीवारों को नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों को भी हिला दिया है. बीते एक महीने में ये दूसरी घटना है जब उनके कैफे को निशाना बनाया गया है. पहली बार खालिस्तानी आतंकी ने जिम्मेदारी ली थी, और अब एक कुख्यात गैंगस्टर का नाम सामने आया है.

सरे में फिर गूंजीं गोलियों की आवाज़

घटना कनाडा के सरे (Surrey) शहर की है, जहां बुधवार सुबह 4:40 बजे कुछ हमलावरों ने कार से उतरकर कपिल के कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमले की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें हमलावर बेखौफ अंदाज में कैफे की तरफ गोलियां चलाते दिख रहे हैं. स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैफे के शीशों और इमारत में गोलियों के निशान दर्ज किए हैं. सौभाग्य से कोई भी व्यक्ति इस हमले में घायल नहीं हुआ है.

गोल्डी ने ली जिम्मेदारी

इस हमले की जिम्मेदारी खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ने वाले गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली है. उसने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “हमने कपिल शर्मा को फोन किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला, इसलिए एक्शन लेना पड़ा. अब भी जवाब नहीं मिला तो अगला एक्शन मुंबई में होगा.” इस धमकी ने भारतीय एजेंसियों और फैंस की चिंता को और बढ़ा दिया है. हालांकि, अभी तक कपिल शर्मा ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है.

पहले खालिस्तानी आतंकी ने ली थी जिम्मेदारी

इससे पहले 10 जुलाई को भी कपिल के कैफे पर हमला हुआ था. उस दौरान खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने हमले की जिम्मेदारी ली थी. उसका आरोप था कि कपिल ने अपने शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में निहंग सिखों की वेशभूषा और आचरण का मजाक उड़ाया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं थीं. हरजीत लड्डी BKI (बब्बर खालसा इंटरनेशनल) से जुड़ा आतंकी है और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है.

दो हमले, एक ही टारगेट

इस महीने हुए दूसरे हमले में 25 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई, जिससे कैफे को भारी नुकसान पहुंचा. यह हमला न केवल कपिल की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि अब कॉमेडी करने वालों को भी अपनी जान की परवाह करनी पड़ रही है. यह घटना मनोरंजन और अपराध की दुनिया के उस खतरनाक मोड़ की तरफ इशारा करती है, जहां मजाक की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है.

एक्शन में कनाडा पुलिस

पुलिस विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है. सरे पुलिस की फ्रंटलाइन इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट (FLIS) यूनिट ने केस की जिम्मेदारी संभाल ली है. वहीं, डेल्टा पुलिस की यूनिट्स भी सक्रिय हैं. पुलिस को सोशल मीडिया पर किए गए दावे की सच्चाई की भी जांच करनी है, जिसमें गोल्डी ढिल्लों ने जिम्मेदारी लेने की बात कही है. साथ ही, कैफे के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

मुंबई तक पहुंचा गैंगस्टर का डर

इस धमकी का असर भारत में भी देखने को मिला है. मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा के घर और निजी सुरक्षा में इजाफा किया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों को धमका चुका है. ऐसे में इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा. भारत और कनाडा दोनों देशों में पुलिस, खुफिया एजेंसियां और फैंस, सभी की नजरें अब कपिल शर्मा और उनकी सुरक्षा पर हैं.

कपिल की कॉमेडी बन गई कंट्रोवर्सी

यह सवाल अब सबके जेहन में है कि आखिर कपिल शर्मा की जिंदगी में ये नए 'विलेन' क्यों आ गए हैं? क्या यह उनके शो की किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है या वाकई धार्मिक भावनाओं से जुड़ी किसी अनदेखी चिंगारी ने ये हिंसक रूप ले लिया है? हमले की वजह भले ही एक कॉमिक शो के डायलॉग माने जा रहे हों, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में जो गोलियां चलीं, उन्होंने पूरे मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में ला दिया है.

गोल्डी है नया विलेन

इस बार कपिल के कैफे पर हमला करने वाला गैंसस्टर गोल्डी ढिल्लों है. जो इस वक्त कपिल की जिंदगी का नया विलेन बनकर सामने आया है. वो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा है. सुरक्षा एजेंसियां अब उसकी कुंडली खंगाल रही हैं. गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कपिल के कैफे पर किए गए हमले की जिम्मेदारी ली है. और कपिल को धमकी दी है.

अब आगे क्या?

एक ओर कपिल शर्मा के फैंस इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनका फेवरेट कॉमेडियन सुरक्षित है या नहीं, वहीं दूसरी ओर यह मामला एक बड़ा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनता जा रहा है. क्या इस हमले के पीछे केवल मजाक है या कोई गहरी साजिश? जवाब अभी सामने नहीं आया है. लेकिन इतना तय है कि कपिल शर्मा की जिंदगी अब कॉमेडी से कहीं ज्यादा ट्रैजिक और थ्रिलर होती जा रही है.

(अरविंद ओझा और आज तक ब्यूरो का इनपुट)

---- समाप्त ----