प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग... हैरान कर देगी कानपुर की किन्नर काजल के कत्ल की कहानी, कातिल ने किया सुसाइड

कानपुर में किन्नर काजल और उसके मुंहबोले भाई की हत्या के बाद फरार आरोपी आकाश विश्वकर्मा ने सतना के होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहां पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें ब्लैकमेलिंग का जिक्र है. जानें क्या है पूरा मामला.

किन्नर काजल सर्जरी कराने के बाद लड़की बन गई थी (फोटो-ITG)
Kanpur Double Murder Satna Hotel Suicide: कानपुर में एक बेडबॉक्स के अंदर से एक लाश मिली. वहीं करीब में एक 12 साल के लड़के की लाश भी पड़ी थी. घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की. कातिल की तलाश की जा रही थी. लेकिन इससे पहले कि पुलिस कातिल तक पहुंच पाती, अचानक मध्य प्रदेश के एक होटल से कानपुर पुलिस के पास एक खबर आती है. जिससे पता चलता है कि होटल के एक कमरे से डबल मर्डर करने वाले कातिल की लाश मिली है. और इस तरह से यह मामला उलझ जाता है.

कानपुर के हनुमंत विहार खाड़ेपुर का एक मकान. इस मकान में पुलिस वालों की भीड़ और कमरे में रखे बेडबॉक्स के अंदर और बाहर से बरामद हुई दो-दो लाशें. मौका-ए-वारदात मौजूद मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में करीब हफ्ते भर पहले कैद कुछ तस्वीरें सामने आती हैं. जिनमें एक नौजवान इत्मीनान से घर से बाहर निकल कर गलियों से जाता हुआ दिखता है. फिर सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड होने के 4 दिन बाद कानपुर से 269 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना जिले में मौजूद एक होटल से एक नौजवान के सुसाइड की तस्वीरें सामने आती हैं.

यूपी के कानपुर से लेकर एमपी के सतना तक इन घटनाओं का कनेक्शन जब सामने आया तो कानपुर से लेकर सतना तक पुलिस वालों का भी दिमाग घूम गया. ये एक डबल मर्डर और सुसाइड की ऐसी उलझाने वाली कहानी थी, जिसकी कड़ियों को सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए. लेकिन जब तक पुलिस पूरी कहानी से पर्दा उठा पाती, तब तक कातिल ने ही खुद ही खुद को पुलिस और कानून के हवाले कर दिया, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा.

दरअसल, रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु सिंह ने अपना ये मकान एक किन्नर काजल को किराये पर दे रखा था. काजल यहां अपने 12 साल के मुंहबोले भाई देव के साथ रहती थी. 10 अगस्त की शाम तक यहां सबकुछ नॉर्मल था, सिवाय इस बात के, कि इस मकान के आस-पास लोगों को रह रह कर तेज बदबू आ रही थी. लेकिन 10 अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे इस मकान से जो खबर बाहर आई, उसने आस-पास के लोगों को सन्नाटे में डाल दिया. मकान के अंदर काजल और देव का कत्ल हो चुका था. काजल की लाश कमरे में रखे बेड बॉक्स के अंदर पड़ी थी, जबकि देव की लाश फर्श पर. लाशों की हालत देख कर साफ था कि कत्ल की इस वारदात को कम से कम तीन से चार दिन गुजर चुके थे.

यूपी के मैनपुरी से ही जब काजल की मां गुड्डी वहां अपने बच्चों से मिलने पहुंची, तो उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद देखा. जबकि मकान के अंदर से उन्हें भी तेज बदबू का अहसास हो रहा था. इस पर उन्होंने मकान मालिक की मदद से कमरे का ताला खुलवाया. मगर इसके बाद उन्हें अंदर जो मंजर दिखाई दिया, वो रौंगटे खड़े करने वाला था. अंदर काजल और उसके भाई की लाश पड़ी थी. चूंकि मामला दोहरे कत्ल का था, तो कानपुर पुलिस के तमाम आलाधिकारी मामले की जांच के लिए मौके पर जा पहुंचे. 

पुलिस ने काजल के घरवालों से बात की और ये समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर दोनों का कत्ल किसने किया होगा? इस पर काजल की मां ने एक-एक कर तीन लड़कों के नाम लिए और शक जताया कि इन्हीं तीनों में से किसी ने काजल और देव की हत्या की होगी. इनमें एक था आकाश, दूसरा गोलू उर्फ आलोक और तीसरा हेमराज. असल में ये तीनों ही या तो काजल के दोस्त थे या फिर दोस्त रह चुके थे और इनका काजल के घर आना-जाना भी था.

हकीकत में काजल लड़की नहीं एक किन्नर थी, वो बेहद खुशमिज़ाज किस्म की किन्नर थी. वैसे तो शुरू में उसके हाव-भाव लड़कों के जैसे थे, लेकिन उसने किन्नर या लड़का कहलाना पसंद नहीं था. इसलिए उसने किन्नर से लड़की बनने के लिए मुंबई में अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी और इन दिनों वो घूम-घूम कर डांस परफर्मेंस किया करती थी. सोशल मीडिया से लेकर स्टेज तक में भी उसकी अच्छी खासी फैन-फॉलोइंग थी. यहां तक कि वो अपनी कमाई से कानपुर में ही एक फ्लैट खरीदने की भी तैयारी कर रही थी और उसने इसके लिए 5 लाख रुपये का एडवांस भी चुका रखा था. लेकिन इससे पहले कि उसकी जिंदगी के बाकी अरमान पूरे हो पाते, कातिल ने उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली.

मामले की जांच कर रही पुलिस ने अब मौका-ए-वारदात के आस-पास की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया. इस कोशिश में काजल 4 अगस्त की रात 8 बजे तक अपने घर के बाहर नजर आई. इसी रोज वो आखिरी बार सब्जी खरीदने अपने घर से निकली थी. लेकिन इसके बाद सीधे 10 अगस्त को उसकी मौत की खबर ही सामने आई. लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर आकाश, गोलू उर्फ आलोक और हेमराज का काजल की मौत से कैसा कनेक्शन था? तो इसका जवाब काजल की मां गुड्डी ने दिया.

असल में आलोक पहले काजल का ब्वायफ्रेंड हुआ करता था. लेकिन इन दिनों वो पुणे में रहता था. आलोक के बाद इन दिनों आकाश से काजल की नजदीकियां थीं, लेकिन काजल की एक सहेली सविता का ब्वॉयफ्रेंड हेमराज भी अब काजल के करीब आ रहा था और वो अक्सर काजल के घर आया-जाया करता था. ऐसे में ये तीनों के तीनों लड़के शक के घेरे में आ चुके थे.

अब कानपुर पुलिस ने मामले की तफ्तीश के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवेस्टिगेशन के साथ-साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा लेना शुरू किया. वो सीसीटीवी फुटेज की जांच तो कर ही रही थी, पुलिस को मौका-ए-वारदात से गायब काजल के मोबाइल फोन की भी तलाश थी. छानबीन के सिलसिले में पुलिस को पता चला कि काजल के कत्ल के बाद भी उसका इंस्टाग्राम एकाउंट चल रहा था, यानी काजल का फोन ले जाने वाला कातिल उसका इंस्टाग्राम भी हैंडल रहा था. 

उधर, जब पुलिस ने एक-एक कर काजल के तीनों मेल फ्रेंड आलोक, आकाश और हेमराज को लोकेट करने की कोशिश की, तो तीनों अपने-अपने घरों से गायब मिले. और इसी बात ने पुलिस को और उलझा दिया. पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो, इन तीनों का काजल के कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है. लेकिन अभी पुलिस काजल और देव के कत्ल की पहेली को सुलझा पाती, तब तक सतना से आई सुसाइड की खबर ने कानपुर पुलिस को भी चौंका दिया.

सतना के सिद्धांत होटल के कमरे में फंदे से लटक कर जिस नौजवान ने अपनी जान दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि काजल का मौजूदा ब्वॉयफ्रेंड आकाश ही था. जी हां, वही आकाश जो काजल और देव के कत्ल के बाद से ही गायब चल रहा था. सतना पुलिस को जब होटल के कमरे में एक नौजवान की खुदकुशी की खबर मिली, तो पुलिस ने वहां पहुंच कर तफ्तीश शुरू की और इसी तफ्तीश में ना सिर्फ आकाश की पहचान का पता चला, बल्कि ये भी पता चला कि ये आकाश ही था, जिसने काजल और देव की जान ली थी. कम से कम आकाश के कमरे से जो सुसाइड नोट मिला था, उसमें तो कुछ ऐसा ही लिखा था.

सतना पुलिस की मानें तो आकाश ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि काजल और उसका भाई मिल कर आकाश को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे वो परेशान हो चुका था. असल में आकाश के साथ काजल के बड़े करीबी रिश्ते थे. काजल जिस मकान में रहती थी, उसकी एक चाबी आकाश के पास भी रहती थी. यहां तक कि कुछ दिन पहले जब काजल कानपुर के नौबस्ता में एक फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस में पांच लाख रुपये देने गई थी, तब आकाश भी उसके साथ गया था. 

मगर अब आकाश काजल से पीछा छुडा़ना चाहता था और काजल किसी कीमत पर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी. कानपुर पुलिस के सूत्रों की मानें तो काजल से दूर भागते आकाश को काजल और उसका भाई देव लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे वो ऊब चुका था. जिसके बाद उसने पहले दोनों की हत्या कर दी और फिर खुद को खत्म कर लिया. पुलिस की मानें तो उसने सुसाइड नोट भी भी इस बात का जिक्र किया है.

(सतना से वेंकटेश द्विवेदी और कानपुर से रंजय सिंह के साथ सिमर चावला का इनपुट)

