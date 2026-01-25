1059 टीमें, 2348 छापेमारी और 728 गिरफ्तारी... गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन

गणतंत्र दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए शहरव्यापी कार्रवाई की है. नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए गए इस विशेष अभियान में 59 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कवच 12 के तहत 23 जनवरी की शाम 6 बजे से 24 जनवरी की शाम 6 बजे तक 24 घंटे का विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान सभी 15 जिलों, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 1059 पुलिस टीमों ने एक साथ मोर्चा संभाला. 2348 जगहों पर छापेमारी की गई.

नशे के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने 31.21 ग्राम हेरोइन और 30.75 किलोग्राम गांजा बरामद किया. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत 55 मामले दर्ज किए गए. अवैध शराब के खिलाफ भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. दिल्ली एक्साइज एक्ट के तहत 231 मामले दर्ज किए गए.

इस दौरान 238 लोगों को गिरफ्तार किया गया. बरामदगी में 50,110 क्वार्टर अवैध शराब, 31 कार्टन बीयर, 12 बीयर की बोतलें और 12 शराब की बोतलें शामिल हैं. इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के आरोप में एक्साइज एक्ट की धारा 40A और 40B के तहत 1,682 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 115 मामलों में 117 लोगों को गिरफ्तार किया. इस दौरान दो पिस्तौल, 16 देसी हथियार, 25 जिंदा कारतूस और 98 चाकू बरामद किए गए. जुए के खिलाफ अभियान में 149 मामलों में 261 लोगों को पकड़ा गया और 3.51 लाख जब्त किए गए.

इसके साथ ही 31 घोषित अपराधियों और 21 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 33 चोरी के वाहन बरामद किए गए. दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 2276 वाहनों को जब्त किया गया. निवारक कार्रवाई के तहत अपराध रोकने के उद्देश्य से 703 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4082 लोगों को हिरासत में लिया गया.

🚨 OPERATION KAVACH-12.0 | DELHI POLICE

Ahead of #RepublicDay2026, Delhi Police launched a massive crackdown on narco-offenders & organised crime under Zero Tolerance Policy.

🔹 2348 raids across 15 districts

🔹 1059 police teams deployed

🔹 59 narco-offenders arrested (55 NDPS… pic.twitter.com/Fr2PmrASBj — Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) January 25, 2026

25300 लोगों को दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विभिन्न निवारक प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई. इस दौरान 4545 सूचीबद्ध बदमाशों की जांच की गई और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत 4,714 उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया.

ऑपरेशन के दौरान कई अहम खुलासे भी हुए. क्राइम ब्रांच ने बवाना इलाके में नकली कॉस्मेटिक और फार्मास्युटिकल उत्पादों की खाली ट्यूब बनाने वाली एक अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ कर उसे सील कर दिया. वहां से मशीनरी और बड़ी मात्रा में नकली पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई.

एक अन्य कार्रवाई में 40 लाख रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट में भूमिका के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के शूटर को गिरफ्तार किया गया. अलग-अलग ऑपरेशनों में पश्चिमी दिल्ली से 20 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया और कई आरोपियों को पकड़ा गया.

