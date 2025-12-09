50 से ज्यादा CCTV, 100 कॉल रिकॉर्ड और 12 घंटे... दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया दिलीप मर्डर केस का खुलासा, पत्थर से हुआ था कत्ल

दिल्ली पुलिस ने महज 12 घंटे में गाज़ीपुर के दिलीप मर्डर का खुलासा कर दिया. इस दौरान पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. 45 साल के दिलीप की लाश सोमवार सुबह खून से लथपथ हालत में पेपर मार्केट के पास कूड़े के ढेर पर मिली थी. लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जब लाश बरामद हुई थी, तो उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे. जो किसी भारी पत्थर से हमला किए जाने की ओर इशारा कर रहे थे. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लाश को कब्जे में लिया था और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

हत्या का पहला सुराग

मौके पर मौजूद क्राइम टीम ने जांच शुरू की और बाद में मृतक की पहचान दिलीप (45) के रूप में हुई, जो खोड़ा कॉलोनी का निवासी था. पुलिस ने हत्या का केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत दर्ज किया. शुरुआत में कोई प्रत्यक्ष गवाह सामने नहीं आया, इसलिए पुलिस ने तकनीकी जांच पर पूरा फोकस किया.

CCTV और कॉल रिकॉर्ड की जांच

जांच टीम ने गाज़ीपुर और आसपास के इलाकों के लगे 50 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके अलावा, दिलीप, उसके परिचितों और रिश्तेदारों के 100 से ज्यादा कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी खंगाले गए. इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध मोबाइल नंबर मिला, जो दिलीप के एक संपर्क से जुड़ा था और इसी से जांच के दौरान नया मोड़ आया.

संदिग्ध नंबर से मिला आरोपी का सुराग

पुलिस की तकनीकी जांच में सामने आया कि ये संदिग्ध नंबर खोड़ा कॉलोनी के निवासी कलीम (32) से जुड़ा है. उसके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की जांच में पता चला कि हत्या के बाद वह गुरुग्राम के बदशाहपुर और दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के बीच लगातार मूव कर रहा था. इससे पुलिस ने उसकी निगरानी और तेज कर दी.

ऐसे हुई आरोपी की गिरफ्तारी

लगातार ट्रैकिंग और निगरानी के बाद पुलिस ने आखिरकार जामा मस्जिद इलाके से कलीम को सोमवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने दिलीप की हत्या कबूल कर ली. पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच कर्ज लौटाने को लेकर अक्सर बहस होती थी और इसी विवाद ने हत्या का रूप ले लिया.

पत्थर से हमला कर किया दिलीप का कत्ल

पूछताछ में कलीम ने बताया कि दोनों के बीच उसी सुबह पैसों को लेकर फिर विवाद हुआ. गुस्से में आकर उसने वहां पड़े एक बड़े पत्थर से दिलीप के चेहरे पर लगातार वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाद में वह वहां से भाग निकला और अलग-अलग जगह जाकर छिपता रहा. कलीम की निशानदेही पर पुलिस ने वह पत्थर भी बरामद कर लिया, जिससे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया.

आयरन वेल्डर है आरोपी

पुलिस के मुताबिक, कलीम पेशे से आयरन वेल्डर है. दिलीप से उसका पैसों का लेन-देन काफी समय से चल रहा था. दोनों कई बार इस विवाद में उलझ चुके थे. पुलिस का कहना है कि आर्थिक विवाद ही इस हत्या का मुख्य कारण बना जिसने एक जान ले ली और एक को जेल की दहलीज तक पहुंचा दिया.

पुलिस करेगी क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन

अब पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है. कलीम के कबूलनामे की पुष्टि करने के लिए घटनास्थल की दोबारा जांच की जा रही है. पुलिस यह भी खंगाल रही है कि क्या किसी और ने इस झगड़े को होते देखा या क्या इससे जुड़े और कोई सुराग छूट गए हों. पूरे घटनाक्रम को क्रमवार समझने के लिए क्राइम टीम घटना का रिकंस्ट्रक्शन भी करने की तैयारी में है.

