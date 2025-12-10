scorecardresearch
 
Delhi Crime: मोबाइल स्नैचिंग का विरोध करने पर हुआ था आर्यन का मर्डर, दो नाबालिगों समेत चारों आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के स्वामीनारायण मार्ग पर 18 वर्षीय आर्यन की मोबाइल स्नैचिंग के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने दो नाबालिगों सहित चार आरोपियों को पकड़ा है. इस दौरान CCTV फुटेज, चोरी का स्कूटर, चाकू और अपराध में इस्तेमाल कपड़े बरामद हुए हैं. पढ़ें पूरी कहानी.

पुलिस ने कत्ल में शामिल चारों आरोपियों को पकड़ लिया (सांकेतिक फोटो- ITG)
Delhi Crime: राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 18 वर्षीय युवक आर्यन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, चार आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल हैं. आरोपियों ने आर्यन का मोबाइल छीनने की कोशिश की थी. आर्यन के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे चाकू मार दिया था. यह वारदात 30 नवंबर और 1 दिसंबर की दरम्यानी रात स्वामीनारायण मार्ग पर अंजान दी गई थी.

सड़क किनारे घायल मिला था युवक
घटना वाली रात आर्यन घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला था. स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत दीप चंद बंधु अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने उसे आरएमएल अस्पताल रेफर कर दिया. लगातार प्रयासों के बावजूद 2 दिसंबर को आर्यन ने दम तोड़ दिया. इस घटना से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल बन चुका था.

हत्या की धारा जोड़कर जांच तेज
शुरुआत में पुलिस ने मामला BNS की धारा 118(1) में दर्ज किया था, जिसमें गंभीर चोट पहुंचाने का प्रावधान है. लेकिन आर्यन की मौत के बाद इसे धारा 103(1) यानी हत्या में बदल दिया गया. वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, केस को अब मर्डर के एंगल से देखा जा रहा है और हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है.

CCTV ने निभाई अहम भूमिका
इस वारदात का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, जिससे पुलिस की जांच काफी चुनौतीपूर्ण हो गई थी. लेकिन पुलिस टीम ने हार नहीं मानी और क्षेत्र के 150 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले. फुटेज में चार संदिग्ध शास्त्री नगर की तरफ भागते दिखे. इन्हीं सुरागों ने पुलिस को आगे की जांच में महत्वपूर्ण दिशा दी.

स्नैचिंग की नई लूट का खुलासा
CCTV फुटेज के विश्लेषण में पता चला कि चारों आरोपियों ने वारदात से कुछ घंटे पहले कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास से एक स्कूटर चोरी किया था. 1 दिसंबर को वे शास्त्री नगर में स्नैचिंग की एक और घटना में शामिल पाए गए थे. इससे साफ हुआ कि उनका जुर्म महज यह एक हत्या नहीं, बल्कि यह एक लगातार अपराध करने वाला गिरोह था.

पहले आरोपी की गिरफ्तारी, चोरी का स्कूटर बरामद
4 दिसंबर को पुलिस ने सबसे पहले 19 वर्षीय रोशन को उसके शास्त्री नगर स्थित घर से पकड़ लिया. साथ ही उसके पास से चोरी किया गया स्कूटर भी बरामद हुआ. पूछताछ में रोशन ने खुलासा किया कि उसी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर आर्यन से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी. विरोध करने पर उसने चाकू से आर्यन पर वार किया था.

ऑनलाइन खरीदा था 400 रुपये का चाकू
जहां एक तरफ पुलिस इस केस की तमाम कड़ियों को जोड़ रही थी, वहीं रोशन ने पूछताछ में एक और चौंकाने वाली जानकारी दी. उसने बताया कि उसने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू ऑनलाइन खरीदा था, जिसकी कीमत सिर्फ 400 रुपये थी. यही चाकू आर्यन की जान ले गया. पुलिस ने इस हथियार को भी बरामद कर लिया है.

दो नाबालिग समेत तीन आरोपी अरेस्ट
रोशन के खुलासे के बाद पुलिस ने बाकी तीन आरोपियों जीतू (19) और दो नाबालिगों को भी पकड़ लिया, जिनकी उम्र 14 और 15 साल बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी स्कूल ड्रॉपआउट हैं और नशे की लत से पीड़ित हैं. यही आदतें उन्हें लगातार अपराध की राह पर धकेल रही थीं.

मौका-ए-वारदात से मिले कपड़े, चप्पल और हथियार
पुलिस ने मौके से छोड़ी गई चप्पल, आरोपियों के वारदात वाले कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है. सभी सबूतों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. इस हत्या ने दिल्ली में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है और पुलिस अब इस गैंग के पिछले रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है.
 

