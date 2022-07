YouTuber गौरव तनेजा की बेटी को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

जाने-माने यूट्यूबर गौरव तनेजा की चार साल बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गौरव ने इस धमकी की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की. जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को भी टैग किया. साथ ही उन्होंने लिखा, 'हमारी चार साल की बेटी को लेकर धमकी भरा कॉल आया है, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है.' गौरव तनेजा काफी फेमस यूट्यूबर है और फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं.

बता दें कि 9 जुलाई को गौरव तनेजा नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर अपना 36वां जन्मदिन मनाने पहुंचे थे. जन्मदिन नोएडा में मनाने की सूचना यूट्यूबर ने अपने इंस्टाग्राम से फालोअर्स को दी थी. नोएडा पहुंचने के बाद उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी. जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई थी. इस घटना से मेट्रो कर्मचारियों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. नोएडा पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि उन्हें जल्द ही जमानत भी मिल गई थी. अब उनकी चार साल की मासूम बेटी को जान से मारने की धमकी मिली है.

Received a threat call against our 4 yr old daughter.

Police complaint registered.@DelhiPolice @HMOIndia pic.twitter.com/FobjcwjLMd