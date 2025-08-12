सौतेली मां, बाप और दादा की हैवानियत... नशा देकर बेटी का कत्ल, वजह सुनकर रूह कांप जाएगी!

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की एक युवती की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. युवती का शव नहर के किनारे क्षत-विक्षत हालत में मिला था. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने महज 48 घंटे में हत्या का पूरा राज खोलते हुए पीड़िता के पिता, सौतेली मां और सौतेले दादा को पकड़ लिया. इस मामले की जांच की जा रही है.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 10 अगस्त को बहरदोई-शाहबाजपुर इलाके में ग्रामीणों ने नहर किनारे एक युवती का शव देखा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पहचान में दिक्कत आने पर पांच अलग-अलग टीमें बनाई गईं. तेज रफ्तार से चली जांच में 48 घंटे के भीतर सच सामने आ गया. शव की पहचान अलीगढ़ की रहने वाली तमन्ना (19) के रूप में हुई.

मृतका के चाचा अब्दुल फराहिम खान ने पहचान की पुष्टि करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया. लेकिन शुरुआती जांच में ही शक का दायरा परिवार तक जा पहुंचा. पुलिस जांच में सामने आया कि छह साल पहले पिता हसरत अली ने तमन्ना की मां को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी. इसके बाद तमन्ना अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहने लगी.

Advertisement

इस वजह से मां-बाप ने बेटी को मार डाला

जुलाई में तमन्ना कुछ दिनों के लिए अलीगढ़ के एक युवक के साथ घर से चली गई थी. यह बात पिता और सौतेली मां को नागवार गुजरी. लौटने के बाद उन्होंने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. 8 अगस्त की दोपहर तमन्ना घर से चुपचाप निकली, लेकिन पनेठी पुल (अलीगढ़) के पास पिता और सौतेली मां ने उसे रोक लिया.

मां-बाप ने ऐसे रची हत्या की साजिश

पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के मुताबिक, सामाजिक कलंक के डर से दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली. इस साजिश में हसरत ने अपने सौतेले पिता रज्जो पहलवान उर्फ राजू (अल्हैपुर, हाथरस) को भी शामिल कर लिया. इसके बाद सौतेला दादा तमन्ना को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया. वहां पहले उसे नशीला पदार्थ पिलाया, फिर गला घोंटकर मार डाला.

मरी हुई बेटी का हैवान बाप ने गला रेता

इसके बाद शव को नहर किनारे ले जाकर सौतेली मां और सौतेले दादा ने उसे पकड़ रखा, जबकि पिता ने चाकू से उसका गला रेत दिया. इस वारदात के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए तमन्ना के कपड़े अस्त-व्यस्त कर दिए गए, ताकि मामला बलात्कार जैसा लगे. लेकिन जांच टीम ने आरोपियों के झूठ की परतें खोल दीं. तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----