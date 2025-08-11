scorecardresearch
 

धर्म परिवर्तन का दबाव, प्रताड़ना और खुदकुशी... केरल में ऐसे हुआ इश्क का खौफनाक अंजाम

Religion Conversion in Kerala: केरल के एर्नाकुलम जिले में एक 23 वर्षीय छात्रा ने धर्म परिवर्तन के दबाव और लगातार प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान सोना एल्डोज के रूप में हुई है, जो कोठामंगलम में अपने परिवार के साथ रहती थी. वो टीचर ट्रेनिंग कर रही थी.

केरल के एर्नाकुलम में एक छात्रा ने धर्म परिवर्तन के दबाव की वजह से अपनी जान दे दी. (Photo: Representational )
केरल के एर्नाकुलम में एक छात्रा ने धर्म परिवर्तन के दबाव की वजह से अपनी जान दे दी. (Photo: Representational )

केरल के एर्नाकुलम जिले में एक 23 वर्षीय छात्रा ने धर्म परिवर्तन के दबाव और लगातार प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान सोना एल्डोज के रूप में हुई है, जो कोठामंगलम में अपने परिवार के साथ रहती थी. वो टीचर ट्रेनिंग कर रही थी. पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर उसके बॉयफ्रेंड रमीज और उसके परिवार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शनिवार को सोना अपने घर के एक कमरे में फांसी के फंदे से लटकी मिली. पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद शुरुआती जांच में इसे अप्राकृतिक मौत का मामला माना गया, लेकिन घटनाक्रम में नाटकीय मोड़ तब आया जब पुलिस को पीड़िता का सुसाइड नोट मिला. इसमें सोना ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं.

सुसाइड नोट में सोना ने लिखा है कि उसका बॉयफ्रेंड रमीज शुरू में उसे प्यार के जाल में फंसाकर शादी का भरोसा देता रहा, लेकिन बाद में उसने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. आरोप है कि इस दबाव में रमीज का परिवार भी उसके साथ था. इनकार करने पर सोना को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया. पीड़िता की मां बिंदु ने बताया कि उनकी बेटी रमीज से सच्चा प्यार करती थी. 

शादी के लिए धर्म बदलने का बनाया था दबाव

रमीज ने खुद सोना के घर जाकर शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे पीड़िता के परिवार ने स्वीकार कर लिया था. लेकिन कुछ समय बाद रमीज ने स्पष्ट रूप से कहा कि शादी तभी होगी जब सोना धर्म परिवर्तन करेगी. इसी दौरान रमीज का नाम एक तस्करी मामले में सामने आया, जिसके बाद सोना और उसके परिवार ने शादी से इंकार कर दिया. इससे नाराज होकर रमीज ने कथित तौर पर सोना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया.

रमीज की प्रताड़ना से दुखी पीड़िता ने दे दी जान 

आरोप है कि बीते शनिवार रमीज ने सोना को मिलने के बहाने बुलाकर अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया. उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया. विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई. किसी तरह वह घर लौटी और परिजनों को घटना की जानकारी दी. कुछ घंटे बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने रमीज को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है. 

पिता के असामयिक निधन से टूट चुकी थी सोना

बताया जा रहा है कि सोना के पिता का हाल ही में निधन हुआ था, जिससे वह पहले से भावनात्मक रूप से कमजोर थी. बताते चलें कि देश भर में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. केरल में इस तरह के केस की संख्या ज्यादा है. यहां सुनियोजित तरीके से लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है. इनकार करने पर लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है.

