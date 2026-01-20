आधी रात, बंद कमरा और बीवी की बर्बरता... इस वजह से नाराज पत्नी ने काट दी पति की जुबान

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में सामने आई सनसनीखेज घटना ने दांपत्य रिश्तों की भयावह तस्वीर पेश की है. निवाड़ी चौकी अंतर्गत संजयपुरी इलाके में एक विवाहित महिला ने अपने ही पति की जीभ दांतों से काटकर अलग कर दी. मामूली घरेलू विवाद के बाद हुई इस जघन्य घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है. गंभीर रूप से घायल युवक को पहले मोदीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे मेरठ के सुभारती अस्पताल रेफर किया गया. फिलहाल युवक बोलने की स्थिति में नहीं है. डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है.

पीड़ित पति का नाम विपिन है. उसकी उम्र करीब 26 वर्ष है. उसकी शादी मार्च 2025 में मेरठ के मलियाना निवासी ईशा से हुई थी. विपिन मोदीनगर की एक फैक्ट्री में निजी नौकरी करता है. घर में पत्नी ईशा और मां गीता साथ रहता है. गीता ने बताया कि सोमवार रात बहू ने खाना बनाया था. वह खाना खाकर अपने कमरे में चली गईं.

बेटा और बहू ऊपर के कमरे में थे. रात करीब 11 बजे के बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. उन्होंने इसे पति-पत्नी का आपसी विवाद समझकर बीच में दखल नहीं दिया. आरोप है कि रात करीब एक बजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इसी दौरान ईशा ने गुस्से में अपने पति विपिन की जीभ अपने दांतों से काट ली. जीभ पूरी तरह कटते ही विपिन दर्द से चीखा.

खून से लथपथ हालत में नीचे पहुंचा और मां को पूरी घटना बताई. शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. आनन-फानन में परिजन युवक को मोदीनगर के जीवन अस्पताल लेकर पहुंचे. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेरठ के सुभारती अस्पताल रेफर कर दिया. परिजन कटी हुई जीभ को भी साथ लेकर अस्पताल पहुंचे.

डॉक्टरों के मुताबिक, ऑपरेशन के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. मंगलवार सुबह जैसे ही घटना की जानकारी इलाके में फैली, भारी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. इसी दौरान ईशा के परिजन भी पहुंच गए. आरोप है कि लड़की और लड़के पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई. दोनों ओर से लात-घूंसे चले और अफरा-तफरी मच गई.

दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों परिवारों के लोग एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. इस मामले को लेकर एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि पुलिस को तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद की बात सामने आई है. पीड़ित पति ने बयान दिया है कि उसकी जीभ पत्नी ने दांतों से काटी है. इस बिंदु को जांच में शामिल किया गया है. फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. इस खौफनाक घटना और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच हुई हिंसा से इलाके में तनाव का माहौल है.

