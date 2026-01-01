scorecardresearch
 
यूपी पुलिस ने तोड़ा 8 साल का रिकॉर्ड, पिछले साल मार गिराए 48 कुख्यात अपराधी

यूपी पुलिस ने साल 2025 में एनकाउंटर में 48 अपराधियों को मारकर 8 वर्षों में सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज किया. राज्य में 2,739 ऑपरेशन हुए, 3,153 आरोपी घायल हुए और एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ. DGP राजीव कृष्ण ने बताया कि ये कार्रवाई संगठित अपराध औके खिलाफ कानून के मुताबिक की गई.

डीजीपी राजीव कृष्ण ने साल 2025 में पुलिस की कार्रवाइयों का आंकड़ा साझा किया. (Photo- ITG)
साल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में 48 कुख्यात अपराधियों को मारकर पिछले आठ वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. पुलिस हेडक्वार्टर में DGP राजीव कृष्ण ने बताया कि 20 मार्च 2017 से 29 दिसंबर 2025 तक कुल 266 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए. इस साल पुलिस ने 2,739 ऑपरेशन किए, जिसमें 3,153 आरोपी घायल हुए और एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ. 

DGP ने बताया कि पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में 41, 2019 में 34, 2020 और 2021 में 26-26 आरोपी मारे गए थे. इस साल हुई कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत क्राइम के खिलाफ ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा थी. इसके अलावा, गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ 475 मामले दर्ज किए गए और 855 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

इनमें 379 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई. गाय की तस्करी और गोहत्या के खिलाफ पूरे राज्य में 1,197 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 3,128 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 958 मामलों में चार्जशीट फाइल की गई. इसी दौरान गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत 1,886 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और 7.38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई.

यूपी पुलिस ने चोरी, डकैती और सेंधमारी के मामलों में साल 2025 में 8,543 टू-व्हीलर, 911 फोर-व्हीलर, 28.69 करोड़ रुपए कैश, 52.27 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 58.17 करोड़ रुपए की दूसरी प्रॉपर्टी जब्त की है. इसके अलावा 54,995 मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनमें से 49,404 फोन असली मालिकों को लौटाए गए.

उन्होंने आगे बताया कि 1 जनवरी से 20 दिसंबर 2025 के बीच पुलिस ने कुल 1.16 लाख गाड़ियां, 50.97 करोड़ रुपए कैश, 76.42 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 3.36 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिस्पोज़ किए. नशीले पदार्थों के साथ-साथ 39.53 करोड़ रुपए की दूसरी प्रॉपर्टी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाई गई.

---- समाप्त ----
