दहेज की डिमांड, टार्चर और रेप... लेडी कांस्टेबल का पति पर सनसनीखेज आरोप, पीलीभीत में FIR दर्ज

पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने ही पति और ससुराल वालों पर दहेज, जानलेवा हमले और रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पति भी खुद कांस्टेबल है. पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से उसे लगातार प्रताड़ित किया गया और जान लेने की कोशिश तक की गई.

पीलीभीत के बिसलपुर थाने में तैनात लेडी कांस्टेबल के साथ बेरहमी. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक महिला कांस्टेबल की शिकायत की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप है. बिसलपुर थाना क्षेत्र में तैनात इस कांस्टेबल ने अपने पति समेत पूरे ससुराल पर दहेज, मारपीट, जानलेवा हमला, रेप और क्रूरता के गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका पति गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर-20 थाने में तैनात है.

अपनी शिकायत में पीड़ित महिला ने कहा कि उसके परिवार ने शादी में करीब 50 लाख रुपए खर्च किए थे. कार, सोने-चांदी के गहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर तक सबकुछ दिया गया, लेकिन उसके ससुरालवालों ने सामान को घटिया बताते हुए शादी के दो दिन बाद ही स्कॉर्पियो की मांग शुरू कर दी. उसने मांग पूरी करने से मना कर दिया.

इसके बाद पीड़िता के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी. सबसे चौंकाने वाली घटना 5 सितंबर 2024 की रात की बताई गई है, जब वो अपने पति को भाभी के साथ गलत हालत में देख बैठी. उसने जब इसका विरोध किया, तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. उसे जबरन सैनिटाइज़र पिलाया गया.

उसकी जान लेने की कोशिश की गई. हालत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. 13 जुलाई 2023 को पति और ससुर ने उस पर लड़का पैदा करने वाली दवा लेने का दबाव बनाया. मना करने पर दोनों पीलीभीत पहुंचे और जानलेवा हमला किया. 30 जनवरी 2024 को उसने मेरठ में बेटे को जन्म दिया, लेकिन बीमार रहता है.

महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान हमलों की वजह से बच्चा चोट के साथ पैदा हुआ था. इस वजह से उसे दौरे पड़ते हैं. इस मामले में देवर मुकेश शर्मा पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उसने कहा कि वो उस पर बुरी नजर रखता था और मौका देखकर उसने कई बार छेड़छाड़ की कोशिश की थी. 

पीड़िता ने बताया कि 5 अक्टूबर 2025 को उसके देवर ने मेरठ में बंदूक की नोक पर उसका रेप किया. इस घटना पर मेरठ के खरखौदा थाने में अलग से केस दर्ज है. बिसलपुर थाना प्रभारी संजीव शुक्ला ने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 351(3), 352 और दहेज प्रोहिबिशन एक्ट में दर्ज किया गया है. 

इस मामले में पति प्रियांक शर्मा, ससुर राजेश्वर प्रसाद शर्मा, सास कुंती देवी, देवर अनुज शर्मा, मुकेश शर्मा, ननद श्वेता और संतोष को आरोपी बनाया गया है. इस शिकायत ने पूरे पुलिस विभाग में सवाल खड़े कर दिए हैं. वर्दी पहनने वाले ही कानून तोड़ेंगे, तो पीड़ित कहां जाएगी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पीड़िता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

