दिल्ली में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, शातिर बदमाश पंछी गिरफ्तार

दिल्ली में एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने के दौरान पुलिस मुठभेड़ हो गई. हथियारबंद बदमाश ने दो पुलिसकर्मियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, लेकिन घायल होने के बावजूद जवानों ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया. आरोपी के पास देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है.

शाहबाद डेयरी इलाके में शुक्रवार की शाम बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था अपराधी. (Photo: Representational )
दिल्ली के शाहबाद डेयरी में शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक हथियारबंद अपराधी को पकड़ने के दौरान दो पुलिसकर्मी चाकू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल होने के बावजूद दोनों जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाश को काबू कर लिया. आरोपी की पहचान रवि उर्फ पंछी उम्र 38 साल के रूप में हुई है, जो शाहबाद डेयरी इलाके का ही रहने वाला है. 

डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने बताया कि रवि उर्फ पंछी इलाके का कुख्यात बदमाश है. उसके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. हेड कांस्टेबल कुलदीप और कांस्टेबल नीरज 17 जनवरी की शाम गुप्ता कॉलोनी के पास रूटीन पेट्रोलिंग पर थे. इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि पंछी हथियारों के साथ इलाके में मौजूद है. वो किसी बड़ी वारदात की फिराक में है.

दोनों पुलिसकर्मी तत्काल खतरे को देखते हुए आरोपी को रोकने की कोशिश करने लगे. पुलिस को देखते ही पंछी भागने लगा. कुछ दूर तक पीछा करने के बाद मामला हिंसक झड़प में बदल गया. इस दौरान पंछी ने धारदार चाकू से दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया. कुलदीप को पीठ के ऊपरी हिस्से और बगल के पास दो गहरे घाव लगे, जबकि नीरज पर कमर के पास कई वार किए गए. 

दो वार उसकी सर्विस बेल्ट की वजह से टल गए, लेकिन एक वार से कूल्हे पर गंभीर चोट आई. खून बहने के बावजूद दोनों पुलिसकर्मियों ने साहस दिखाया और आरोपी को दबोच लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक चाकू और एक लोडेड देसी पिस्तौल बरामद हुई. पुलिस के मुताबिक पकड़े जाते वक्त आरोपी हथियार निकालने की कोशिश कर रहा था.

घायल जवानों को तुरंत महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. दोनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. पंछी पेशे से ई-रिक्शा चालक है. उस पर पहले से ही हथियारबंद डकैती, छीनाझपटी, सेंधमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई संगीन केस दर्ज हैं.

