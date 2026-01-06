सिलीगुड़ी में SIR सुनवाई के तनाव में 57 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध मौत, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां मंगलवार को 57 वर्षीय एक व्यक्ति का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक शव फुलबाड़ी इलाके में स्थित एक परित्यक्त पुलिस क्वार्टर से मिला. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई. प्राथमिक तौर पर मामला संदिग्ध हालात में हुई मौत का माना जा रहा है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता और चर्चा का माहौल है.

मृतक की पहचान और पोस्टमॉर्टम

पुलिस अधिकारियों ने मृतक की पहचान मोहम्मद खादेम के रूप में की है, जो चुनाभट्टी इलाके के निवासी थे. शव को बरामद करने के बाद तुरंत पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी. फिलहाल किसी तरह की चोट या बाहरी हिंसा के स्पष्ट निशान सामने नहीं आए हैं. जांच हर एंगल से की जा रही है.

SIR सुनवाई को लेकर था तनाव

मृतक के परिवार वालों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि मोहम्मद खादेम हाल के दिनों में मानसिक तनाव में थे. दरअसल, उनका नाम वर्ष 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलने के बाद उन्हें राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत एक सुनवाई में शामिल होना पड़ा था. परिवार का दावा है कि इस सुनवाई के बाद से वह काफी परेशान और तनावग्रस्त रहने लगे थे. परिजनों का मानना है कि यही मानसिक दबाव उनकी मौत की वजह बना.

परिवार से मिले मेयर गौतम देव

घटना की जानकारी मिलने के बाद सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली. मेयर ने परिवार को हर संभव मदद और सहयोग का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहा है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस से भी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है. इस मुलाकात के बाद परिवार को कुछ हद तक ढांढस मिला.

जारी है पुलिस की जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोहम्मद खादेम की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी गहन जांच की जा रही है. SIR सुनवाई से जुड़े मानसिक तनाव के दावे की भी पड़ताल की जा रही है. परिवार के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी. फिलहाल मामला जांच के अधीन है और पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को खंगाल रही है.

