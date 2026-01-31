scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंजेक्शन या जहर? साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का रहस्य गहराया, इन तीन रिपोर्ट से उठेगा पर्दा

Sadhvi Prem Baisa Death Mystery: जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामूली सर्दी-खांसी की शिकायत के बाद घर पर लगाए गए इंजेक्शन और कुछ ही मिनटों में बिगड़ती हालत ने मामले को रहस्यमय बना दिया. अब पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच तेज कर दी है, लेकिन सच्चाई अब भी तीन रिपोर्ट के इंतजार में है.

Advertisement
X
इस केस की जांच कर रही एसआईटी को पोस्टमार्टम, विसरा और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है. (File Photo: ITG)
इस केस की जांच कर रही एसआईटी को पोस्टमार्टम, विसरा और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है. (File Photo: ITG)

राजस्थान के जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत एक रहस्य बनती जा रही है. बुधवार को अचानक हुई उनकी मौत के बाद यह मामला अब कई गंभीर सवालों के घेरे में है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या साध्वी की मौत सामान्य बीमारी से हुई या इंजेक्शन के नाम पर उन्हें कोई जहरीला पदार्थ दिया गया.

बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाईसा को सर्दी, खांसी और हल्के बुखार की शिकायत थी. इसी दौरान घर पर ही एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके कुछ ही समय बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई. देवी सिंह राजपुरोहित नामक कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था, उससे पुलिस पूछताछ कर चुकी है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया है. जोधपुर की एसीपी छवि शर्मा के मुताबिक, मामले के सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल इस केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में एसआईटी का गठन. (File Photo: ITG)
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का क्या है रहस्य? जांच के लिए SIT गठित
साध्वी के पिता वीरम नाथ से आजतक ने की बातचीत. (Photo: ITG)
वायरल क्लिप, अग्नि परीक्षा और अंतिम शब्द... साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरम नाथ ने खोले कई राज
Sadhvi Prem Baisa Death Mystery
साध्वी प्रेम बाईसा की डेथ मिस्ट्री में नया पेच, अब पिता की भूमिका पर उठे सवाल
Suspicious death of storyteller Prem Baisa in Jodhpur
जोधपुर में प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत पर कई सवाल
Prem Baisa story narrator found dead under suspicious circumstances
जोधपुर में साध्वी प्रेम बासा की संदिग्ध मौत की जांच जारी

जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है. पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है. साध्वी की मौत के बाद पोस्टमार्टम तो कर दिया गया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है. वहीं साध्वी के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है. 

Advertisement

पुलिस का कहना है कि इन दोनों रिपोर्ट के आधार पर ही मौत की असली वजह साफ होगी. इस मामले में एक सवाल 'अग्निपरीक्षा' को लेकर उठ रहा है. एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई थी, जिसके बाद साध्वी प्रेम बाईसा ने 'अग्निपरीक्षा' की बात कही थी. पुलिस यह भी समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस विवाद और दबाव का उनकी मौत से कोई संबंध है.

पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि साध्वी को मामूली जुकाम-बुखार था, जिसमें आमतौर पर पैरासिटामॉल जैसी दवाएं दी जाती हैं. लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंजेक्शन क्यों लगाया गया, यह जांच का अहम बिंदु है. खासतौर पर उस इंजेक्शन को लेकर सवाल हैं, जिसके बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ी.

साध्वी प्रेम बाईसा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी लगातार धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त थी और तबीयत खराब होने के बावजूद मंच पर जाती रही. उनका कहना है कि इंजेक्शन लगने के 30 सेकेंड के भीतर ही हालत नाजुक हो गई थी. एक और विवाद तब खड़ा हुआ, जब साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई. 

यह पोस्ट उनकी मौत के करीब चार घंटे बाद डाली गई थी, जिसमें लिखा था कि जीते जी नहीं तो जाने के बाद न्याय मिलेगा. इसके बाद में बताया गया कि यह पोस्ट उनके पिता ने डाली थी. इसके बाद यह सवाल और गहरा गया कि आखिर किस इंसाफ की बात की जा रही थी. पुलिस ने इस मामले में आश्रम को भी सील कर दिया है.

Advertisement

लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है. एसआईटी की जांच का पहला फोकस साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर की भूमिका पर है. इसके साथ ही उस अस्पताल की भी जांच की जा रही है, जहां उन्हें अंतिम समय में ले जाया गया था. फिलहाल साध्वी प्रेम बाईसा की मौत अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement