बहन के प्रेमी को पार्क में बुलाकर मार डाला, नाबालिग भाई सहित 5 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में प्रेम संबंध के चलते खूनी वारदात सामने आई है. सोशल मीडिया के जरिए पार्क में बुलाए गए 18 साल के किशोर की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस साजिश के पीछे प्रेमिका का नाबालिग भाई बताया जा रहा है. पुलिस ने 24 घंटे में पांच नाबालिगों को पकड़ लिया है.

दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में कत्ल की दिल दहला देने वाली वारदात. (Photo: Representational)
दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. एक नाबालिग लड़के को सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक पार्क में मिलने के लिए बुलाया गया. वहां नाबालिगों के एक समूह ने उस पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने पांच नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है.

जानकारी के मुताबिक, ये वारदात 15 जनवरी को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में हुई थी. मृतक की पहचान दिव्यांशु (18) के रूप में हुई है. दिव्यांशु का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जिसका उसके परिवार के लोग विरोध कर रहे थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश लड़की के नाबालिग भाई ने रची थी. 

आरोपी 17 साल का है. वो इस रिश्ते से बेहद नाराज था. उसने दिव्यांशु को खत्म करने की योजना बनाई और अपने एक दोस्त के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर पीड़ित से संपर्क बनाए रखा. आरोपी ने दिव्यांशु को मिलने के बहाने जापानी पार्क में बुलाया. तय समय पर वह अपने अन्य नाबालिग साथियों के साथ जापानी पार्क पहुंच गया.

वहां दिव्यांशु पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. दोपहर करीब 3 बजे चाकू मारने की PCR कॉल पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दिव्यांशु को खून से लथपथ हालत में पाया. उसे तुरंत BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

चश्मदीदों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सभी पांचों नाबालिगों को पकड़ लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, पीड़ित का मोबाइल फोन, कलाई घड़ी और एक धातु का कड़ा भी बरामद किया है. सभी आरोपी उसी इलाके के रहने वाले हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं.

पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात की योजना कैसे और किस स्तर तक बनाई गई थी.

