डर, धमकी और दरिंदगी... 12 साल तक किया नाबालिग बेटियों का यौन शोषण, ऐसे खुला आरोपी पिता का राज

राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार को पुलिस ने एक ऐसे पिता को गिरफ्तार किया, जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी. उसने पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को ही कलंकित कर दिया. उस कलयुगी पिता पर अपनी ही दो बेटियों के यौन शोषण का आरोप है. आरोपी ने करीब 12 साल तक लगातार अपनी बड़ी बेटी का शोषण किया, जबकि हाल ही में छोटी बेटी के साथ भी उसने छेड़छाड़ की कोशिश की. यह बेहद शर्मनाक मामला तब सामने आया, जब 15 साल की छोटी बेटी ने पिता की हरकतों का विरोध किया और पूरी बात अपनी बड़ी बहन को बताई. इसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया और मामला पुलिस तक पहुंचा.

मजदूरी करता है आरोपी

पुलिस के मुताबिक आरोपी एक दिहाड़ी मजदूर है, जो बाहर से एक सामान्य व्यक्ति दिखाई देता था. लेकिन घर के अंदर वह अपनी बेटियों के लिए खौफ का दूसरा नाम था. आरोपी को शिकायत दर्ज होने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में छिपे होने के दौरान गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि वह लगातार गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था और खुद को सुरक्षित समझकर प्रशासनिक परिसर में छिप गया था.

6 साल की उम्र में शुरू हुआ यौन शोषण

जांच में सामने आया कि बड़ी बेटी के साथ यौन शोषण की शुरुआत तब हुई, जब वह सिर्फ छह साल की थी. उसी समय आरोपी पिता ने उसके साथ पहली बार दुष्कर्म किया. इसके बाद यह सिलसिला सालों तक चलता रहा. पिता ने बेटी को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया, जिससे वह किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी.

मौत की धमकी देकर साधी चुप्पी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने बेटी को लगातार मौत की धमकियां दीं। उसने साफ कहा था कि अगर उसने मां या किसी रिश्तेदार को कुछ बताया, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसी डर के कारण पीड़िता करीब 12 साल तक चुप रही। इस दौरान आरोपी बार-बार उसका शारीरिक शोषण करता रहा और उसे पूरी तरह नियंत्रण में रखा।

एक महीने पहले हुआ आखिरी दुष्कर्म

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सिर्फ एक महीने पहले आरोपी ने बड़ी बेटी के साथ आखिरी बार दुष्कर्म किया था. यानी यह अपराध कोई पुरानी बात नहीं थी, बल्कि लगातार और हालिया अपराधों की एक लंबी श्रृंखला थी. पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं और मेडिकल जांच भी कराई गई है, जिससे आरोपों की पुष्टि होती है.

छोटी बेटी के साथ भी छेड़छाड़

हाल ही में आरोपी ने अपनी 15 वर्षीय छोटी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की. लेकिन इस बार मामला अलग था. छोटी बेटी ने विरोध किया और पिता की हरकतों को सहने से इनकार कर दिया. उसने तुरंत अपनी बड़ी बहन को इस बारे में बताया. यही वह मोड़ था, जिसने पूरे मामले को उजागर कर दिया.

ऐसे सामने आया काला सच

जब छोटी बेटी ने बड़ी बहन को अपनी आपबीती बताई, तो बड़ी बहन टूट गई और उसने अपने साथ 12 साल तक हुए यौन शोषण की पूरी कहानी सुना दी. इसके बाद छोटी बहन ने उसे समझाया कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है. दोनों बहनों ने मिलकर मां को सब कुछ बताने का फैसला किया.

मां के सामने खुला राज

जब मां को बेटियों के साथ हुए अत्याचार की जानकारी मिली, तो उसने आरोपी पति से सीधा सवाल किया. इस पर घर में जबरदस्त झगड़ा हुआ और मामला परिवार के अन्य लोगों तक पहुंच गया. कानूनी कार्रवाई के डर से आरोपी तीन दिन पहले ही फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने उसे शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से पकड़ लिया.

FIR में गंभीर धाराएं और POCSO एक्ट

पुलिस ने गुरुवार को मां की शिकायत के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ FIR दर्ज की. उस पर डर दिखाकर बलात्कार, 12 साल तक लगातार यौन शोषण, शारीरिक हिंसा और छोटी बेटी से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं. इसके साथ ही मामले में POCSO एक्ट की सख्त धाराएं भी जोड़ी गई हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी को सख्त सजा दिलाने की कोशिश होगी.

