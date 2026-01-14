नहाते वक्त निजी अंगों में हो रहा था दर्द, मौसी के पूछने पर नाबालिग लड़की ने सुनाई दरिंदगी की खौफनाक कहानी

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. घटना के सामने आते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया.

पुलिस के अनुसार, यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें नाबालिग की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. बच्ची की हालत को देखते हुए परिवार गहरे सदमे में है. प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को स्वीकार किया है. इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ऐसे खुला दर्दनाक राज

पुलिस के मुताबिक, 12 जनवरी 2026 को यह मामला तब उजागर हुआ, जब बच्ची अपनी मौसी के साथ नहा रही थी. इस दौरान उसने अपने निजी अंगों में तेज दर्द की शिकायत की. बच्ची की हालत देखकर परिवार घबरा गया और उसे आराम से पूछताछ की गई. शुरुआत में बच्ची डरी हुई थी, लेकिन बाद में उसने अपने साथ हुई आपबीती बताई. बच्ची की बात सुनकर परिवार के होश उड़ गए. इसके बाद बिना देर किए पुलिस से संपर्क किया गया.

आरोपी ने बच्ची को बनाया शिकार

पुलिस को दिए बयान में बताया गया कि आरोपी की पहचान अंसारी के रूप में हुई है. आरोप है कि वह बच्ची को चॉकलेट और अन्य सामान दिलाने के बहाने अपने घर ले गया. भरोसा जीतकर उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की. आरोपी ने बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाया. यह घटना किसी एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों तक चली. पुलिस ने बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

4 दिनों में कई बार हुआ यौन शोषण

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ने 7 जनवरी से 11 जनवरी 2026 के बीच कई बार बच्ची के साथ यौन शोषण किया. बच्ची लगातार दर्द और मानसिक तनाव में थी. उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. डर के कारण बच्ची चुप रही. जब दर्द असहनीय हो गया, तब सच्चाई सामने आई. यह पहलू जांच में बेहद अहम माना जा रहा है.

शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई

परिवार द्वारा शिकायत दर्ज कराते ही सिविल लाइंस पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया. बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया और जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है. आरोपी को नियमानुसार कोर्ट में पेश किया जाएगा. कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है.

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क है. स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है. पुलिस लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है. अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा का भरोसा दिया गया है.

कड़ी सजा की मांग

इस मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ थाने पहुंचे. उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए त्वरित और कठोर कदम उठाए जाने चाहिए. प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा. हालांकि पुलिस ने सभी को शांत कर कानून के अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया.

बच्चों की सुरक्षा पर फिर सवाल

यह घटना एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े करती है. NCRB के आंकड़ों के अनुसार, नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध कई राज्यों में चिंता का विषय बने हुए हैं. छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में ऐसे मामलों में उतार-चढ़ाव के बावजूद खतरा बना हुआ है. पुलिस ने कहा है कि मामले को पूरी संवेदनशीलता से संभाला जा रहा है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

