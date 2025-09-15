scorecardresearch
 

पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार

फाजिल्का पुलिस ने एक विशिष्ट सूचना के आधार पर पाकिस्तान से जुड़े इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. DGP के अनुसार, विदेशी आकाओं द्वारा समर्थित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने इस सिलसिले में दो लोगों को पकड़ा है (फोटो- X)

Arms Smuggling Module Busted in Fazilka Police: पंजाब पुलिस ने सरहद पार से संचालित होने वाले एक हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. साथ पुलिस ने इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सोमवार को बताया कि ये मॉड्यूल पाकिस्तान से जुड़ा है.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि फाजिल्का पुलिस ने एक विशिष्ट सूचना के आधार पर पाकिस्तान से जुड़े इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में बताया कि विदेशी आकाओं द्वारा समर्थित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पांच विदेशी पिस्तौल और नौ मैगज़ीन ज़ब्त की गई हैं.

डीजीपी ने कहा, 'प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये हथियार पंजाब में आपराधिक गिरोहों द्वारा इस्तेमाल के लिए एक विदेशी संस्था के माध्यम से पाकिस्तान से मंगवाए गए थे. गिरफ्तार आरोपी - सुरिंदर सिंह और गुरप्रीत - अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर इन हथियारों को आपराधिक समूहों के जमीनी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे.'

डीजीपी ने आगे कहा कि फाजिल्का के सदर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. डीजीपी यादव ने कहा कि पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने और ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है, जिसमें इसके आगे और पीछे के संबंध भी शामिल हैं.

---- समाप्त ----
