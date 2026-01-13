scorecardresearch
 
पुणे के पिसोली में नाइजीरियाई नागरिक की पीट-पीटकर हत्या, प्रेम संबंध बना कत्ल की वजह

पुणे के पिसोली इलाके में प्रेम संबंध से जुड़े विवाद के बाद 40 वर्षीय नाइजीरियाई नागरिक इमेका क्रिश्चियन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि आरोपी फरार है. पढ़ें पूरी कहानी.

इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है (फोटो-ITG)
Pune Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिसोली इलाके से एक चौंकाने वाली खूनी वारदात सामने आई है. जहां एक अपार्टमेंट में 40 वर्षीय नाइजीरियाई नागरिक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान इमेका क्रिश्चियन (Emeka Christian) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, यह वारदात एक प्रेम संबंध से जुड़े विवाद के बाद हुई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी. इस मामले में तीन नाइजीरियाई नागरिकों के खिलाफ ही हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

डिनर पार्टी के दौरान शुरू हुआ विवाद
पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना रविवार रात की है, जब इमेका क्रिश्चियन अन्य नाइजीरियाई नागरिकों के साथ डिनर के लिए एक नाइजीरियाई महिला के घर पहुंचे थे. यह मकान पिसोली के धर्मावत पेट्रोल पंप के पास स्थित है. डिनर के दौरान अचानक महिला को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. जांच में सामने आया है कि आरोपियों में से एक का महिला के साथ प्रेम संबंध था और वह अक्सर उसके घर आता-जाता था. इमेका ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

हिंसक झड़प में बदल गई कहासुनी
सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मान सिंह पाटिल के मुताबिक शुरुआती बहस के बाद मामला शांत होता दिखा, लेकिन रात गहराने के साथ विवाद फिर भड़क उठा. सोमवार तड़के करीब 3 बजे स्थिति पूरी तरह हिंसक हो गई. आरोप है कि इमेका क्रिश्चियन के साथ जमकर मारपीट की गई और किसी कठोर वस्तु से उस पर हमला किया गया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग भी सतर्क हो गए.

डॉक्टरों ने बताया मृत
घायल अवस्था में इमेका को गिफ्ट उटाह नामक व्यक्ति द्वारा रूबी हॉल क्लिनिक, वानवडी ले जाया गया. गिफ्ट उटाह पुणे में नाइजीरियन स्टूडेंट्स यूनियन के उपाध्यक्ष बताए जा रहे हैं. अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन हालत बेहद नाजुक थी. इलाज के दौरान ही इमेका की मौत हो गई. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

हत्या का मामला दर्ज
घटना के बाद कालेपदल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों जॉनपोल ओबिन्ना मोनेके (40) और न्यानेमेको मदुबुची ओनिया (43) को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की है. इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

कौन था इमेका क्रिश्चियन?
पुलिस के अनुसार, इमेका क्रिश्चियन पिसोली इलाके में रह रहा था और कपड़ा व्यापार से जुड़ा हुआ था. उसके पास वैध पासपोर्ट और वीजा था, जिसकी अवधि वर्ष 2027 तक मान्य थी. गिरफ्तार किए गए आरोपी भी कपड़ों के व्यापार से जुड़े बताए जा रहे हैं. इनमें से आरोपी ओनिया अतिरिक्त रूप से जिम ट्रेनर के तौर पर भी काम करता था. सभी के आपसी संबंधों और लेन-देन की भी जांच की जा रही है.

पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि विवाद किस हद तक निजी था और हत्या की योजना पहले से थी या नहीं. फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है. पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

