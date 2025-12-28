Maharashtra: पालघर में दहेज बना मौत की वजह, घरेलू झगड़े में महिला की हत्या, पति-ननद गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले में घरेलू हिंसा का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 35 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति और ननद को गिरफ्तार कर लिया है. घटना विरार पश्चिम के एमबी एस्टेट इलाके की है. मृतका की पहचान कल्पना सोनी के रूप में हुई है, जो अपने पति महेश सोनी और ससुराल वालों के साथ रहती थी.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि कल्पना की शादी साल 2015 में महेश सोनी से हुई थी. शादी के बाद से ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. घर में अक्सर विवाद होते रहते थे. शनिवार को हुए विवाद के बाद कल्पना ने अपना दहेज वापस मांगा और घर छोड़ने की बात कहने लगी. इस बात पर उसका पति नाराज हो गया.

बोलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर प्रकाश कवाले ने बताया कि महेश सोनी और उसकी बहन दीपाली सोनी ने कल्पना के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. पड़ोसियों ने गंभीर हालत में कल्पना को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहा कि कल्पना की मौत वॉशरूम में गिरने से हुई है.

हालांकि, मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि महिला की मौत बेरहमी से की गई पिटाई के कारण हुई है. पुलिस ने बताया कि घटना के समय दंपती की सात साल की बेटी घर पर मौजूद नहीं थी. कल्पना के मामा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति महेश सोनी और ननद दीपाली सोनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें सात दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. आरोपियों से पुलिस हिरासत में विस्तृत पूछताछ की जा रही है. वारदात में उनकी भूमिका चिह्नित की जा रही है.

