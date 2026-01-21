scorecardresearch
 
Noida Engineer Death: इंजीनियर की मौत, लापरवाही और अफसरों से पूछताछ... हादसे की परतें खोलने में जुटी SIT

नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में SIT की जांच तेज हो गई है. इस मामले में प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों, बीट पुलिस और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए हैं. अभी इस हादसे के बाद की कार्रवाई जारी है. पढ़ें पूरा मामला.

SIT इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है (फोटो-ITG)
Noida Engineer Death Case: नोएडा इंजीनियर डेथ केस ने पूरे एनसीआर में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक सड़क हादसे के तौर पर सामने आई यह घटना अब गहराते शक और जिम्मेदारियों की जांच का मामला बन चुकी है. इसी कड़ी में गठित एसआईटी (Special Investigation Team) ने मामले से जुड़े हर व्यक्ति के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. जिसके तहत प्राधिकरण से जुड़े संबंधित अफसरों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं. 

जांच का मकसद सिर्फ यह जानना नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि यह भी पता करना है कि कौन सी लापरवाही ने एक इंजीनियर की जान ले ली. सही कहा जाए तो यह कहानी अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियों की पड़ताल बन चुकी है.

SIT दर्ज कर रही है बयान
एसआईटी इस केस को कई कोणों से देख रही है. टीम उन सभी लोगों के बयान दर्ज कर रही है, जो किसी न किसी रूप में इस मामले से जुड़े रहे हैं. चाहे वह घटनास्थल से जुड़े लोग हों या फिर प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी. जांच अधिकारी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था. इसी वजह से जांच की सुई अब सिर्फ ट्रक और कार तक सीमित नहीं, बल्कि फैसलों और फाइलों तक पहुंच चुकी है.

प्राधिकरण के अधिकारियों से भी सवाल
जांच में उन ऑथोरिटी अधिकारियों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है, जिनकी जिम्मेदारी उस इलाके की देखरेख की थी. एसआईटी यह जानना चाहती है कि सड़क, ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन हुआ या नहीं. जिन अधिकारियों पर निगरानी और सुधार की जिम्मेदारी थी, उनसे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं. फिक्शन अंदाज में कहें तो अब फाइलों के पन्ने भी गवाह बनते नजर आ रहे हैं.

चेतावनी अनसुनी तो नहीं?
एसआईटी उन अधिकारियों के बयान भी रिकॉर्ड कर रही है, जिन पर काम से जुड़े पत्रों का जवाब देने की जिम्मेदारी थी. बताया जा रहा है कि पहले भी इलाके में खामियों को लेकर पत्र लिखे गए थे. सवाल यह है कि क्या उन पत्रों को गंभीरता से लिया गया या फाइलों में दबा दिया गया. जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि क्या समय रहते कार्रवाई होती तो इंजीनियर की जान बच सकती थी.

बीट पुलिस की भूमिका भी रडार पर
इलाके की बीट पुलिस भी अब जांच के दायरे में है. एसआईटी बीट पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कर रही है ताकि यह समझा जा सके कि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उनकी क्या भूमिका रही. क्या हादसे से पहले किसी खतरे की सूचना थी, और अगर थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई. यह जांच अब सिस्टम के हर छोटे-बड़े पहरेदार से जवाब मांग रही है.

खामियां बताने वालों की गवाही अहम
उन लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं, जिन्होंने पहले ही अथॉरिटी को पत्र लिखकर खामियों की ओर इशारा किया था. ये लोग अब इस केस के अहम गवाह बनते जा रहे हैं. एसआईटी जानना चाहती है कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज क्यों किया गया. फिक्शन शैली में यह उन आवाज़ों की कहानी है, जो समय पर सुनी जातीं तो शायद हादसा टल जाता.

ट्रक हादसे के बाद क्या हुआ?
ट्रक और कार की दुर्घटना के बाद क्या तत्काल कार्रवाई की गई, यह भी जांच का अहम हिस्सा है. एसआईटी यह पता लगा रही है कि हादसे के बाद रेस्क्यू और प्रशासनिक प्रतिक्रिया कितनी तेज और प्रभावी थी. क्या मौके पर सही समय पर मदद पहुंची या देरी ने हालात बिगाड़ दिए. हर मिनट और हर फैसला अब जांच की फाइल में दर्ज हो रहा है.

मौके पर मौजूद रही SIT टीम
कल एसआईटी की टीम उस वक्त मौके पर मौजूद थी, जब दुर्घटनाग्रस्त कार को बाहर निकाला गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और हालात को समझने की कोशिश की. यह मौजूदगी इस बात का संकेत है कि जांच को किसी भी स्तर पर हल्के में नहीं लिया जा रहा. मौके की हर तस्वीर और हर विवरण अब केस की कहानी का हिस्सा बन चुका है.

दुर्घटना या लापरवाही का नतीजा?
जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह सिर्फ एक हादसा था या फिर लापरवाहियों की लंबी श्रृंखला का नतीजा. एसआईटी हर बयान और हर दस्तावेज को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही है. फिक्शन स्टाइल में यह एक ऐसी कहानी है, जहां हर किरदार से सच उगलवाने की कोशिश हो रही है. सच चाहे जो भी हो, जांच का रास्ता अब साफ दिखाई देने लगा है.

इंसाफ की उम्मीद
नोएडा इंजीनियर डेथ केस में एसआईटी की जांच से परिजनों और आम लोगों को इंसाफ की उम्मीद जगी है. यह मामला अब एक उदाहरण बन सकता है कि सिस्टम की जवाबदेही कैसे तय होती है. जांच पूरी होने के बाद सच सामने आएगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है. इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना बाकी है, लेकिन हर कदम सच के करीब बढ़ता नजर आ रहा है.

(नोएडा से अरुण त्यागी और अरविंद ओझा का इनपुट)

---- समाप्त ----
