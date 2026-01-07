scorecardresearch
 
अमेरिका में मर्डर, कातिल फरार और परिवार को इंसाफ का इंतजार... जल्द भारत पहुंचेगा निकिता गोदिशाला का पार्थिव शरीर

अमेरिका में मारी गई भारतीय मूल की निकिता गोदिशाला का पार्थिव शरीर आज या कल भारत लाया जाएगा. आरोपी अर्जुन शर्मा पर मर्डर के आरोप हैं. निकिता के परिवार ने अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट की मांग की है. पढ़ें पूरी कहानी.

निकिता का कातिल अर्जुन भारत में छुपा हो सकता है (फोटो-ITG)
Nikitha Godishala Murder Case: अमेरिका से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां भारतीय मूल की 27 वर्षीय निकिता गोदिशाला की हत्या कर दी गई. यह मामला अमेरिका के मैरीलैंड राज्य से जुड़ा है, जिसने भारत में रह रहे उनके परिवार और रिश्तेदारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. निकिता एलिकॉट सिटी में रहती थीं और बीते कुछ दिनों से लापता थीं. उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद से ही परिजन पार्थिव शरीर को भारत लाने की मांग कर रहे थे. अब इस दिशा में बड़ी राहत की खबर आई है. केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मामले को लेकर अहम जानकारी साझा की है.

आज या कल आएगा निकिता का शव
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि निकिता गोदिशाला का पार्थिव शरीर 7 या 8 जनवरी को भारत लाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इससे जुड़े सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने यह जानकारी दी. मंत्री ने लिखा कि निकिता के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से जुड़े सभी जरूरी प्रोसेस अब पूरे हो चुके हैं. परिवार लंबे समय से इस प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहा था. अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भारत में की जा सकेगी.

भारतीय दूतावास की मंजूरी
जी किशन रेड्डी ने अपने पोस्ट के साथ भारतीय दूतावास, वॉशिंगटन का एक पत्र भी साझा किया है. इस पत्र में दूतावास ने साफ तौर पर कहा है कि निकिता गोदिशाला के पार्थिव शरीर को भारत ले जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है. दूतावास की यह मंजूरी इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा थी. इसके बाद ही पार्थिव शरीर को भारत भेजने का रास्ता साफ हो सका. दूतावास और भारत सरकार के बीच समन्वय से यह काम तेजी से पूरा किया गया.

परिवार की अपील पर हुई पहल
बताया गया है कि निकिता गोदिशाला के परिवार ने इस मामले में मदद के लिए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से संपर्क किया था. इसके बाद रेड्डी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बात कर इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया. परिवार चाहता था कि उनकी बेटी का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाए. सरकार की ओर से त्वरित कदम उठाए जाने के बाद यह संभव हो सका. इस पहल के लिए परिजनों ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया है.

2 जनवरी को हुई थीं लापता
निकिता गोदिशाला 2 जनवरी को अमेरिका में लापता बताई गई थीं. वह अमेरिका के एलिकॉट सिटी में रहती थीं. उनके अचानक लापता होने के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की. कुछ समय बाद हावर्ड काउंटी पुलिस को उनका शव कोलंबिया, मैरीलैंड में मिला. यह शव उनके पूर्व रूममेट अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट से बरामद हुआ. पुलिस के अनुसार, निकिता के शरीर पर चाकू से किए गए कई वार के निशान थे.

पूर्व रूममेट पर हत्या का आरोप
अमेरिकी पुलिस ने इस मामले में 26 वर्षीय अर्जुन शर्मा को मुख्य आरोपी बताया है. अर्जुन शर्मा पर फर्स्ट और सेकंड डिग्री मर्डर के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि अर्जुन ने ही निकिता की हत्या की और इसके बाद भारत भाग गया. अमेरिकी एजेंसियों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिया है. अब यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि आरोपी के भारत में होने की आशंका जताई जा रही है.

अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट की मांग
निकिता गोदिशाला के परिवार ने अमेरिकी अधिकारियों से आरोपी के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की है. परिवार का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी जरूरी है, ताकि निकिता को न्याय मिल सके. वे चाहते हैं कि भारत और अमेरिका की एजेंसियां मिलकर इस मामले में कार्रवाई करें. इस घटना ने एक बार फिर विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी नजरें आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं.
 

