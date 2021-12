MP: धर्मांतरण के आरोप पर हिंदू संगठनों की स्कूल में तोड़फोड़, फेंके गए पत्थर

मध्य प्रदेश के गंजबासौदा शहर के सेंट जोसेफ स्कूल में पिछले कई दिन से विवाद चल रहा है. आरोप है कि यहां पर बच्चों का धर्मांतरण किया गया. अब इसी आरोप के बीच आज स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया गया, पत्थरबाजी हुई और तोड़फोड़ भी की गई. कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठनों ने ये बवाल काटा था.

धर्मांतरण का आरोप, स्कूल में तोड़फोड़

अभी के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है. वहां मौजूद चश्मदीद बताते हैं कि बवाल के दौरान स्कूल पर पत्थर फेंके गए थे और स्कूल प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया. अब इन तनावपूर्ण स्थिति के बीच स्कूल प्रशासन ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. जानकारी दी गई है कि स्कूल में छात्रों की परीक्षा जारी है, ऐसे में टीचर और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया जाए. वही घटना के बाद छात्र सहमे हुए हैं. स्टूडेंट का कहना है कि उनके पेपर चल रहे थे इसी बीच पथराव तोड़फोड़ शुरू हो गई. हम लोग घबरा गए, पेपर बीच में ही रोकना पड़ा और हमें ऊपर मंजिल पर सुरक्षित कमरे में भेज दिया गया था.

MP: A mob, that also included members of some Hindu organisations, vandalised St Joseph School in Ganj Basoda of Vidisha district y'day, claiming religious conversion of students at the school. The students were taking their class 12th CBSE board exam when the incident occurred. pic.twitter.com/b1L8TyMtO2