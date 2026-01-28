SSP ऑफिस के पास दिनदहाड़े हत्या से दहला मोहाली शहर, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ FIR दर्ज

पंजाब के मोहाली में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब SSP मोहाली कार्यालय के पास दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गांव रुरकी पुख्ता निवासी गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है. इस मामले में मोहाली पुलिस ने विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर और हैंडलर सतिंदरपाल सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ FIR दर्ज की है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और जांच शुरू कर दी. यह वारदात पुलिस दफ्तर के बेहद करीब होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

दोपहर 3 बजे की वारदात

रूपनगर रेंज के DIG नानक सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह हमला करीब दोपहर 3 बजे हुआ. गुरविंदर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे ही थे और कार का डिक्की खोल रहे थे. तभी पहले से घात लगाए बैठे एक अज्ञात हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. गोली लगते ही गुरविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. हमलावर वारदात को अंजाम देकर तुरंत फरार हो गया. आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था.

कोर्ट से लौटते वक्त पत्नी के साथ थे गुरविंदर

DIG नानक सिंह के मुताबिक, गुरविंदर सिंह जिला अदालत, मोहाली में एक मामले की सुनवाई में शामिल होने आए थे. यह सुनवाई FIR नंबर 281/24 से जुड़ी थी, जो पुलिस स्टेशन खरड़ में NDPS एक्ट की धारा 18 के तहत दर्ज है. कोर्ट की कार्यवाही पूरी करने के बाद गुरविंदर सिंह अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले. जैसे ही वे SSP कार्यालय के पास अपनी कार तक पहुंचे, हमलावर ने हमला कर दिया. पत्नी ने अपनी आंखों के सामने पति को गोलियां लगते देखा, जिससे वह सदमे में हैं.

गोल्डी बराड़ के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर कार्रवाई की है. इस बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि गुरविंदर सिंह को पहले से जान का खतरा था. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया है. FIR सीधे तौर पर सतिंदरपाल सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के खिलाफ दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में गोल्डी बराड़ की भूमिका सामने आई है.

पहले से मिल रही थीं धमकियां

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि गुरविंदर सिंह को लंबे समय से गोल्डी बराड़ की ओर से धमकियां मिल रही थीं. वजह यह थी कि गुरविंदर सिंह को गुरलाल बराड़ मर्डर केस में आरोपी नामजद किया गया था. गुरलाल बराड़, गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था. इसी रंजिश के चलते गुरविंदर सिंह को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी. पुलिस मान रही है कि यह हत्या उसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है.

पुलिस जांच में जुटीं

DIG नानक सिंह ने बताया कि इस हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं. इनमें तकनीकी विश्लेषण, वैज्ञानिक जांच और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर काम करने वाली टीमें शामिल हैं. CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है. पुलिस का दावा है कि हमलावरों तक पहुंचने के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है. सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है.

फरार हमलावरों की तलाश

पुलिस का कहना है कि हमलावर की पहचान करने और उसे जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. चूंकि गोल्डी बराड़ विदेश में बैठकर नेटवर्क चला रहा है, इसलिए अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय लिंक भी खंगाले जा रहे हैं. पंजाब पुलिस अन्य एजेंसियों के संपर्क में है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही मामले में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है.

सुरक्षा पर सवाल

SSP कार्यालय के पास दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने मोहाली की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आम लोगों में डर का माहौल है और वे सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर लोगों का भरोसा बहाल किया जाए. DIG नानक सिंह ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. आने वाले दिनों में जांच की दिशा और तेज होगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ठोस सबूत जुटाए जाएंगे.

गोल्ड़ी बराड़ की पोस्ट

उधर, गोल्ड़ी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'पुलिस ने गुरलाल बराड़ के मामले ने कुछ नहीं किया उल्टा उसको गैंगस्टर बताकर बदनाम किया, उसका बदला लिया है. उसने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पंजाब सरकार को दी चनौती देते हुए कहा कि सीधा टकराना चाहिए. अगर गुजरात दी स्टेटमेंट ग़लत हो गई मेरे तक नहीं पहुंच पाए , मेरे मां बाप गुरूघर गए तो उनको उठा लिया. अरेस्ट किया. ऐसे मत करो किसी की मां की बेइज़्ज़ती. हमे सब नेताओ और पंजाब के अफसरों की बाहर विदेश की रिश्तेदारियों का पता है, नाजाइज़ करने पर हम आए तो हर एक की हत्या करवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते. सरकार सारी ज़िंदगी की दुश्मनी ना ले, सरकारे आती जाती रहती हैं.'

