मोहाली कोर्ट में दिनदहाड़े एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या... गोल्डी बराड़ ने ली मर्डर की जिम्मेदारी, बताई ये वजह

पंजाब की मोहाली कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े गुरविंदर सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो जारी कर इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. पढ़ें पूरी कहानी.

मृतक NDPS एक्ट का आरोपी था (फोटो-ITG)

पंजाब के मोहाली में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब कोर्ट परिसर के पास दिनदहाड़े एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. यह वारदात मोहाली कोर्ट और एसएसपी कार्यालय के बेहद करीब हुई, जिससे पूरे प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र में हड़कंप मच गया. हमलावरों ने बेखौफ होकर सरेआम फायरिंग की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर-उधर भागते नजर आए.

मृतक की शिनाख्त
इस हमले में मारे गए शख्स की पहचान गुरविंदर सिंह के रूप में हुई है. गुरविंदर अपनी पत्नी के साथ एक केस की सुनवाई के सिलसिले में मोहाली कोर्ट आया था. पुलिस के मुताबिक गुरविंदर सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज था. फिलहाल, वह जमानत पर बाहर था और उसी केस की पेशी के लिए कोर्ट पहुंचा था. लेकिन उसे क्या पता था कि कोर्ट आना उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा.

हमलावरों ने बरसाईं गोलियां
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरविंदर और उसकी पत्नी कोर्ट से जुड़े काम के बाद पैदल सड़क पर जा रहे थे. तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावर वहां पहुंचे और गुरविंदर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. बताया जा रहा है कि युवक पर करीब एक दर्जन राउंड फायरिंग की गई. गोलियां लगते ही गुरविंदर सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. उसकी पत्नी किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रही.

वारदात के बाद फरार हुए आरोपी
गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाकर दोनों हमलावर तुरंत वहां से फरार हो गए. वारदात इतनी तेजी से हुई कि लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपी आंखों से ओझल हो चुके थे. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं.

मौके पर पहुंचे आला अफसर
घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी समेत जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से गोलियों के खोखे और अन्य अहम सबूत जुटाए. जिले के सर्वोच्च पुलिस कार्यालय के पास इस तरह की वारदात ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गोल्डी बराड़ ने ली हत्या की जिम्मेदारी
इस हत्याकांड के बाद कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया के जरिए इस मर्डर की जिम्मेदारी ली है. गोल्डी बराड़ की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें उसने साफ तौर पर हत्या की जिम्मेदारी ली है. इसके साथ ही गोल्डी बराड़ ने एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है, जिसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है.

गोल्डी बराड़ की सोशल मीडिया पोस्ट
गोल्डी बराड़ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “हां जी सर श्री अकाल, राम राम जी, मोहाली कोर्ट में आज जो गुरविंदर का मर्डर हुआ है, इसकी जिम्मेवारी गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, विक्की पहलवान लेते हैं.” इस बयान के सामने आने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पोस्ट ने साफ कर दिया है कि यह हत्या पूरी तरह सोची-समझी साजिश के तहत की गई.

हत्या का बदला लेने का दावा
गोल्डी बराड़ ने अपने बयान में दावा किया कि जिस शख्स की हत्या करवाई गई है, वह उसके भाई गुरलाल बराड़ की हत्या में आरोपी था. गोल्डी बराड़ का कहना है कि यह बदले की कार्रवाई है. उसने यह भी कहा कि पुलिस को आम आदमी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह पुलिस से कोई उम्मीद नहीं करता. इसी वजह से वे अपना इंसाफ खुद करते हैं.

खुलेआम धमकी, दुश्मनों का होगा हिसाब
गोल्डी बराड़ ने अपने संदेश में खुलेआम धमकी भी दी है. उसने कहा कि जो भी उनके दुश्मन हैं, वे यह न सोचें कि उन्हें भुला दिया गया है. वक्त आने पर सबका हिसाब होगा. इस धमकी भरे बयान ने न सिर्फ पंजाब, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. पुलिस अब इस मामले को गैंगवार और संगठित अपराध के एंगल से भी जांच रही है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
मोहाली कोर्ट और एसएसपी कार्यालय जैसे हाई-सिक्योरिटी इलाके में इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. प्रशासन अब कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों की सुरक्षा समीक्षा कर रहा है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

