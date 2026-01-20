scorecardresearch
 
बंद कॉलेज में 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत, साथ रहने वाली दादी रहस्यमय तरीके से लापता

कानपुर में एक बंद पड़े डिग्री कॉलेज के क्लासरूम से 9 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है. बच्ची फंदे से लटकी मिली, जबकि कॉलेज 2016 से बंद है. कॉलेज यूपी के एक मंत्री का बताया जा रहा है. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है.

यूपी के कानपुर में डिग्री कॉलेज के क्लासरूम में लाश मिलने से सनसनी फैल गई. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घाटमपुर इलाके में स्थित एक बंद पड़े डिग्री कॉलेज के क्लासरूम में 9 साल की बच्ची का शव फंदे से लटका मिला. बच्ची की पहचान वैष्णवी उर्फ रानी के रूप में हुई है. यह कॉलेज साल 2016 से बंद बताया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, सोमवार को बाबा बैजनाथ डिग्री कॉलेज के एक क्लासरूम में बच्ची का शव सीलिंग फैन से लटका मिला. बच्ची के गले में स्टोल फंदे की तरह बंधा हुआ था. हैरानी की बात यह रही कि जब बच्ची को देखा गया, उस वक्त कमरे के अंदर टीवी चालू हालत में था.

एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का है. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत की वजह साफ हो सके.

जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची अपनी दादी ममता के साथ इसी सुनसान कॉलेज कैंपस में रहती थी. इ घटना के बाद से दादी ममता लापता हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और इस पहलू को बेहद अहम मानकर जांच कर रही है.

वैष्णवी कृपालपुर स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में कक्षा दो की छात्रा थी. उसके स्कूल पहचान पत्र में उसके दादा को पिता और दादी को मां के रूप में दर्ज किया गया था. बच्ची के सौतेले पिता मनजीत ने पुलिस को बताया कि वैष्णवी उनकी पत्नी लक्ष्मी की पहली शादी से हुई बेटी थी. 

वो कई साल से अपनी दादी के साथ घाटमपुर के इसी बंद कॉलेज में रह रही थी. मनजीत के मुताबिक वह आखिरी बार रक्षाबंधन पर वैष्णवी से मिले थे और तब वह किसी परेशानी में नहीं दिखी थी. कॉलेज के चौकीदार कामता ने बताया कि ममता रोज रात कॉलेज कैंपस में आकर यह देखती थी कि गेट बंद है या नहीं. 

असिस्टेंट सीपी घाटमपुर कृष्णकांत यादव ने बताया कि सोमवार को वह काफी देर तक नहीं आई. जब चौकीदार राउंड पर निकला तो एक कमरे का दरवाजा खुला मिला. अंदर जाकर देखा तो बच्ची फंदे से लटकी हुई थी. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है. फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटा लिए हैं.

