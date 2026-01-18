scorecardresearch
 
मेरठ में मासूम से हैवानियत... कार में छात्रा का अपहरण कर दरिंदगी, सड़क किनारे फेंका

मेरठ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां शनिवार सुबह स्कूल जा रही एक 10 साल की मासूम बच्ची को कार सवार दरिंदे ने अगवा कर लिया. आरोपी ने बच्ची के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि रेप की कोशिश भी की. वारदात के बाद आरोपी मासूम को घायल हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया.

यूपी के मेरठ में स्कूल जाते समय बच्ची का अपहरण, आरोपी ने कबूला अपना जुर्म. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मासूम बच्ची के साथ दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 10 साल की स्कूली छात्रा के साथ अपहरण और छेड़छाड़ की घटना ने सनसनी फैला दी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी दिल्ली में DTC बस ड्राइवर के रूप में तैनात है.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना शनिवार सुबह करीब 10.30 बजे की है. कंकर खेड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में रहने वाली तीसरी कक्षा की एक छात्रा रोज की तरह स्कूल जा रही थी. तभी रास्ते में कार सवार एक शख्स ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में खींच लिया. आरोपी ने करीब दो घंटे तक बच्ची को बंधक बनाए रखा. उसने रेप करने की कोशिश की.

एसपी (सिटी) आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी ने मासूम बच्ची को घायल अवस्था में सड़क के किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. पीड़िता का परिवार बेहद गरीब है. बच्ची के पिता की सात साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसकी मां मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करती है. बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत चार अलग-अलग टीमों का गठन किया. जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले, जिससे वारदात में इस्तेमाल की गई कार की पहचान हो गई. इसके आधार पर पुलिस ने भमोरी गांव (सरधना) के रहने वाले फूल कुमार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी गोपाल विहार में रह रहा था.

आरोपी फूल कुमार ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है. आरोपी के खिलाफ किडनैपिंग, छेड़छाड़ और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

