हरदोई में थाने के अंदर की पत्नी की हत्या, प्रेमी संग भागने से नाराज था पति, दिनदहाड़े मारी गोली

हरदोई जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां पाली थाना परिसर के अंदर पुलिस कस्टडी में मौजूद एक महिला की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी. महिला हाल ही में अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया था. इस दुस्साहसिक वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है.

प्रेमी के साथ जेवर और नकद लेकर फरार हो गई थी हत्यारोपी की पत्नी. (Photo: X/@hardoipolice)
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कानून और पुलिस का खौफ किस कदर खत्म हो चुका है, इसकी बानगी पाली थाना परिसर में देखने को मिली. यहां पुलिस अभिरक्षा में मौजूद 35 वर्षीय महिला को उसके पति ने दिनदहाड़े गोली मार दी. महिला का नाम सोनी है. उसके पति अनूप ने वारदात को अंजाम दिया है. गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. 

जानकारी के मुताबिक, जिले के रामापुर अटरिया गांव का रहने वाला अनूप और उसकी पत्नी सोनी गुरुग्राम में काम करते थे. वहां सोनी की मुलाकात सुरजीत नामक युवक से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए. अनूप को जब इसकी भनक लगी तो वह पत्नी को गांव छोड़ आया, लेकिन सोनी 7 जनवरी को सुरजीत के साथ घर से निकल गई. अनूप ने इस मामले में सुरजीत के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.

अनूप ने आरोप लगाया था कि सोनी अपने साथ जेवर और 35 हजार रुपए नगद ले गई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनी को रविवार को बरामद किया था. सोमवार सुबह उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही थी. सुबह करीब 10.45 बजे एक महिला कांस्टेबल सोनी को थाने की कैंटीन की ओर ले जा रही थी. वहां सोनी के परिजन और पति अनूप उसे घर ले जाने के लिए समझाने आए थे. 

इसी बीच मौका पाते ही अनूप ने अपना आपा खो दिया और पीछे से सोनी पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया. गोली चलते ही थाना परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सोनी लहूलुहान होकर गिर पड़ी. पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे अनूप और उसके एक साथी को घेराबंदी कर मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया. इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है.

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जांच अधिकारी विक्रांत चौधरी और महिला कांस्टेबल संजना राजपूत को सस्पेंड कर दिया है. इस खौफनाक वारदात ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है. मृतका सोनी का एक 13 साल का बेटा है, जिसके सिर से मां का साया उठ गया और पिता अब सलाखों के पीछे है. इस मामले की विभागीय जांच एडिशनल एसपी (पश्चिम) को सौंपी गई है. 

