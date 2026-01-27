बेंगलुरु में दिनदहाड़े अपहरण की कोशिश, इस वजह से भाग खड़े हुए आठ बदमाश

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के बाहरी इलाके में किडनैपिंग की सनसनीखेज कोशिश सामने आई है. कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति को जबरन अगवा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सतर्कता और राहगीरों की मदद से वह बाल-बाल बच गया. यह घटना सोमवार शाम करीब 4.30 बजे अनेकल तालुक के इंदलवाड़ी क्रॉस के पास हुई.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, करीब आठ आरोपी तीन मोटरसाइकिल और एक कार में सवार होकर मौके पर पहुंचे थे. आरोप है कि बदमाशों ने सड़क पर चल रहे व्यक्ति को अचानक रोका, उसके साथ मारपीट की और उसे जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करने लगे. आरोपियों ने पीड़ित को गंदी गालियां दीं और मेन रोड पर ही उसे कार में धकेलने लगे.

पीड़ित ने किडनैपिंग की कोशिश का विरोध किया और जोर-जोर से शोर मचाया. उसकी आवाज सुनकर आसपास से गुजर रहे लोग मौके पर रुक गए. जैसे ही लोगों की भीड़ जुटने लगी, आरोपी घबरा गए और व्यक्ति को छोड़कर अपनी कार और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए. इस तरह लोगों के समय पर दखल देने से एक बड़ी घटना टल गई.

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. किडनैपिंग की कोशिश में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें गठित की गई हैं. जांच के तहत इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

---- समाप्त ----