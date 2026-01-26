दिल्ली के 5 स्टार होटल पर फूड पॉइजनिंग का आरोप, महिला की शिकायत पर FIR दर्ज

दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित एक फाइव स्टार लग्जरी होटल के खिलाफ फूड पॉइजनिंग के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया है. एक महिला ने आरोप लगाया है कि होटल में परोसा गया खाना खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. 33 वर्षीय महिला की ओर से PCR कॉल मिलने के बाद कार्रवाई की गई.

पुलिस के मुताबिक, महिला के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 286 के तहत होटल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. यह धारा जहरीले पदार्थ से जुड़ी लापरवाही के मामलों में लगाई जाती है. महिला ने बताया कि वह 20 जनवरी को होटल में चेक इन हुई थी. उसकी बुकिंग 31 जनवरी तक की थी. 24 जनवरी को उसने होटल से रूम सर्विस के जरिए खाना मंगवाया.

खाना खाने के कुछ समय बाद ही उसे तेज तबीयत खराब होने लगी और उसने खुद को असहज महसूस किया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसे उसके होटल के कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उसने मदद के लिए PCR कॉल कर दी. सूचना मिलने पर एक महिला सब-इंस्पेक्टर समेत पुलिस टीम होटल की 12वीं मंजिल पर स्थित उसके कमरे में पहुंची.

बार-बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो होटल स्टाफ की मौजूदगी में मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया. पुलिस ने बताया कि महिला को तुरंत इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है. उसकी हालत पर मेडिकल टीम लगातार नजर बनाए हुए है.

इस मामले की जांच के तहत क्राइम टीम ने होटल के कमरे की तलाशी ली. इस दौरान 16 अलग-अलग वस्तुएं जब्त की गईं, जिनमें संदिग्ध खाने और लिक्विड से जुड़ी चीजे शामिल थीं. सभी सामान को सील कर पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है. पुलिस का कहना है कि महिला की बीमारी के सही कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

