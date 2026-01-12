scorecardresearch
 
महिला की हत्या के बाद प्रेमी ने लगाई फांसी, घर के अंदर का मंजर देख दंग रह गई पुलिस

केरल में एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. यहां कूवापल्ली इलाके में 29 साल के एक युवक ने एक महिला की बेरहमी से हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी. पुलिस को शक है कि इस खौफनाक कदम के पीछे निजी विवाद और पैसों का लेनदेन बड़ी वजह हो सकता है.

खून से लथपथ मिली लाश, कोट्टायम में मर्डर-सुसाइड की खौफनाक वारदात. (Photo: Representational)
केरल के कोट्टायम जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां कांजीरापल्ली के पास कूवापल्ली में एक शख्स ने महिला की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली. पुलिस ने सोमवार को इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों की पहचान 40 वर्षीय शेर्ली मैथ्यू और 29 वर्षीय जॉब ज़कारिया के रूप में हुई है. शेर्ली कूवापल्ली की रहने वाली थी, जबकि ज़कारिया थाझाथांगडी का निवासी था.

पुलिस के मुताबिक, ये खौफनाक घटना रविवार रात को अंजाम दी गई. जब पुलिस और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो घर के अंदर का नजारा बेहद डरावना था. जॉब ज़कारिया का शव घर की सीढ़ियों से लटका हुआ मिला, वहीं शेर्ली मैथ्यू बेडरूम में खून से लथपथ मृत पाई गई. पुलिस का कहना है कि ज़कारिया ने पहले शेर्ली पर हमला कर उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं और फिर खुद भी फांसी के फंदे से लटक गया.

इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब रविवार रात शेर्ली के एक रिश्तेदार ने उन्हें फोन किया. बार-बार कॉल करने के बावजूद जब शेर्ली ने फोन नहीं उठाया, तो रिश्तेदार को अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद फौरन पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से घर की तलाशी ली, तो पिछला दरवाजा खुला हुआ मिला. घर के अंदर घुसते ही पुलिस को दोनों के शव बरामद हुए.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि शेर्ली मैथ्यू चांगनास्सेरी इलाके की रहने वाली थी. कुछ साल पहले अपने पति की मौत के बाद वह कूवापल्ली के इस घर में आकर रहने लगी थी. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि जॉब ज़कारिया का शेर्ली के घर अक्सर आना-जाना था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ निजी विवाद चल रहे थे. जांच में दोनों के बीच पैसों के लेनदेन के संकेत मिले हैं. 

पुलिस को अंदेशा है कि इसी रंजिश या किसी निजी तकरार की वजह से ज़कारिया ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा. फिलहाल कांजीरापल्ली पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह और समय का सटीक पता चल सकेगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

