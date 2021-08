पटियाला में चेकिंग के दौरान ड्राइवर ने पुलिसकर्मी पर चढ़ाई कार, कुछ दूर तक घसीटता रहा

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2021) की पूर्व संध्या पर एक ऐसा वीडिया सामने आया है जहां एक पुलिसकर्मी पर गाड़ी की चेकिंग के दौरान कार ड्राइवर ने उसी पर गाड़ी चढ़ा दी. घायल पुलिसकर्मी की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है.

घटना पंजाब के पटियाला शहर की है. पटियाला में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार ड्राइवर ने पुलिसकर्मी पर ही गाड़ी चढ़ा दी. पुलिस का कहना है कि हादसे में पुलिसकर्मी घायल हो गया और उनका इलाज चल रहा है. कार को ट्रेस कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

#WATCH Car evading security check hits police personnel in Patiala, Punjab



Police say the injured police personnel is under medical treatment, car traced, further investigation underway



(Video source: Police) pic.twitter.com/ZF9wygy8Xm