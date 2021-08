सीमा से समुद्र तक मुस्तैद जवान, परिंदा भी ना मार पाए पर, जानिए स्वतंत्रता दिवस पर कैसी है सुरक्षा व्यवस्था

15 अगस्त को देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षाबल और राज्यों की पुलिस फोर्स मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर रख रही हैं. जहां दिल्ली पुलिस एक एक गाड़ी की चेकिंग कर रही है, वहीं सीमा पर सुरक्षाबल दुश्मन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं. आईए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है ?



भारत-बांग्लादेश बॉर्डर : हाई अलर्ट पर बीएसएफ



भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है. दरअसल, स्वतंत्रता दिवस पर पड़ोसी देशों में स्थित आतंकी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर वाले राज्यों में सक्रिय विद्रोहियों से संभावित खतरों के मद्देनजर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है. समाचार एजेंसी के मुताबिक, बीएसएफ के अफसर ने बताया कि असम और पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में संपूर्ण भारत-बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किसी भी तरह की अप्रिय गतिविधि करने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स से सख्ती से निपटने के आदेश जारी किए गए हैं.

बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया है. इसमें अर्धसैनिक बल की सभी शाखाओं के सभी अफसर और जवान हिस्सा ले रहे हैं. ये 16 अगस्त तक चलेगा.

दिल्ली में कैसी है सुरक्षा व्यवस्था?



दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. यहां 13 अगस्त को लाल किले पर दिल्ली पुलिस के अफसरों की बैठक हुई थी. इस बैठक में सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे और इसमें सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया था. साथ ही सभी अधिकारियों और थानों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया था. दिल्ली में चप्पे चप्पे पर पुलिस वाहनों को चेक कर रही है. लोगों के आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं. इतना ही नहीं कई जगहों पर स्निफर डॉग्स की मदद से तलाशी भी ली गई.

उधर, दिल्ली एयरपोर्ट पर 15 अगस्त को सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक कोई भी नॉन शेड्यूल फ्लाइट लैंड नहीं कर सकेगी. हालांकि, शेड्यूल फ्लाइट, सेना के हेलिकॉप्टरों और राज्य सरकार के विमानों की उड़ान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

Delhi Police check vehicles & identity cards of commuters as security tightened in the national capital ahead of #IndependenceDay celebrations



Officials also conduct searches at several locations with the help of sniffer dogs pic.twitter.com/K9SQSqwTqn — ANI (@ANI) August 14, 2021

मुंबई में एटीसी एक्टिव



मुंबई पुलिस ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी पुलिस स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं. इसके अलावा एंटी टेरर सेल और बीट ऑफिसर जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक्टिव हो गए हैं. मंत्रालय समेत अन्य सरकारी इमारतों में पुलिस बंदोबस्त किया जाएगा. इसके अलावा लोगों की तलाशी और बम निरोधक दस्ता भी तैनात रहेगा.

जम्मू-कश्मीर: 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू और श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. सुरक्षा बल लगातार वाहनों की तलाशी ले रहे हैं.

Jammu and Kashmir: Security heightened in Srinagar city ahead of #IndependenceDay celebrations pic.twitter.com/0pY00bK2vK — ANI (@ANI) August 14, 2021

तमिलनाडु : रामेश्वरम में बने पंबन रेलवे ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस तैनात की गई है.

Tamil Nadu: Police force deployed at Pamban railway bridge in Rameswaram ahead of the 75th #IndependenceDay celebrations pic.twitter.com/JT2cIgXH7W — ANI (@ANI) August 14, 2021

चंडीगढ़ में हाई अलर्ट, शहर का ट्रैफिक रूट बदला



15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए चंडीगढ़ को हाई अलर्ट रखा गया है. इसके अलावा सुबह 8 बजे से चंडीगढ़ शहर की कई सड़कों को आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है. यहां सेक्टर 16-17-22-23 राउंड अबाउट से गुरदयाल सिंह पेट्रोल पंप पर आने वाले सेक्टर 22 A की तरफ रास्ता बंद रहेगा. इसके अलावा सेक्टर 17 से परेड ग्राउंड की तरफ जाने वाला रास्ता, पुराने कोर्ट की ओर से शिवालिक व्यू होटल जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा. हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से आने वाली बसों को ISBT 17 सेक्टर जाने के लिए किसान भवन चौक से पिकाडली चौक होते हुए पेट्रोल पंप के साथ से सेक्टर 17 के बस अड्डे में प्रवेश मिलेगा.



पश्चिम बंगाल : स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कोलकाता, सिलिगुड़ी समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ हाई अलर्ट पर है.