खेत में नशे का कारोबार... MP में MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 12 करोड़ की दवाएं जब्त

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध MD ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. सुरजाना गांव के एक खेत में चल रही इस फैक्ट्री पर शनिवार शाम छापा मारकर पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली दवाएं, केमिकल और ड्रग्स बनाने के उपकरण ज़ब्त किए हैं. इस मामले में दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 100 ग्राम से ज्यादा MD यानी मेफेड्रोन और इसे तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला गाढ़ा केमिकल मिश्रण बरामद किया गया. मौके पर दोनों आरोपी एक स्टील के बर्तन में तेज गंध वाले केमिकल को मिलाकर MD तैयार कर रहे थे. यहां छाछ बनाने वाली मशीन समेत कई उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था.

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 102 ग्राम MD, 12.61 किलोग्राम केमिकल मिश्रण, 3.54 किलोग्राम पारदर्शी तरल और 680 ग्राम सफेद केमिकल पाउडर ज़ब्त किया गया है. ये सभी पदार्थ नशीली दवाएं बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे. इसके अलावा मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया है.

इसमें एक गैस सिलेंडर, सेंट्रीफ्यूज मशीन, स्टोव भट्टी, स्टील के बर्तन, इलेक्ट्रिक वायरिंग, अर्थिंग रॉड और दो मोबाइल फोन शामिल हैं. ज़ब्त सामान यह साफ करता है कि यहां संगठित तरीके से ड्रग्स तैयार की जा रही थी. गरोठ थाना प्रभारी हरीश मालवीय ने बताया कि जब्त की गई नशीली दवाओं और रसायनों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 से 12 करोड़ रुपए आंकी गई है.

पुलिस ने आरोपियों के पास से 1000 रुपए भी बरामद किए हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दीपक सिकलीगर (32) और सुमित सिकलीगर (19) के रूप में हुई है. दोनों स्थानीय निवासी हैं. ये पहले भी नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रह चुके हैं. पुलिस ने उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

