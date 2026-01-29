फर्जी पहचान, लव मैरिज और धर्मांतरण की साजिश... गुरुग्राम 'लव जिहाद' केस में सनसनीखेज खुलासा

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पहचान छिपाकर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मुख्य आरोपी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर शादी की थी. इसके बाद में परिवार के साथ मिलकर महिला पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी का नाम आरिफ खान है. उसने खुद का नाम आरव बताया था. इसके बाद बिहार की रहने वाली एक 24 वर्षीय महिला से शादी की थी. साल 2022 में गुरुग्राम के एक कार शोरूम में महिला काम कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी से उसके साथी तारीफ खान के जरिए हुई थी. आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया. असली पहचान छिपा दी.

शिकायत के अनुसार, दोनों की शादी एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई. कुछ समय बाद महिला को पता चला कि आरव का असली नाम आरिफ खान है. वो पहले से शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं. पुलिस का कहना है कि इसके बाद आरोपी और उसके परिवार ने महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसका नाम ज़िया खान रख दिया गया.

Advertisement

गर्भपात का दबाव और वीडिया वायरल की धमकी

पीड़ित महिला के मुताबिक, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी ने पहले बच्चे का गर्भपात कराने का दबाव डाला और निजी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा. हालांकि, प्रेग्नेंसी छह महीने से ज्यादा होने की वजह से गर्भपात नहीं हो सका. 11 अगस्त 2023 को महिला ने एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया. बच्चे के जन्म के बाद भी महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव जारी रहा.

नवजात बच्चे को लेकर बिहार चली गई पीड़िता

मारपीट और जान से मारने की धमकियों के बीच महिला किसी तरह अपने बच्चे के साथ बिहार भाग गई. कुछ दिनों बाद वो बच्चे को अपने माता-पिता के पास छोड़कर गुरुग्राम लौट आई. महिला का आरोप है कि 26 जनवरी की देर शाम आरोपी और उसके परिजन जबरन उसके किराए के कमरे में घुस आए, मारपीट करने लगे और फिर से धर्म बदलने के लिए दबाव डाला.

मुख्य आरोपी सहित 2 लोग गिरफ्तार किए गए

इसके बाद सोशल वर्कर्स की मदद से पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर सेक्टर 14 थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम, 2022 के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद मुख्य आरोपी आरिफ खान उर्फ आरव और उसके साथी तारीफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement

साजिश के तहत हिंदू महिला से किया संपर्क

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने साजिश के तहत महिला से संपर्क किया. इसके बाद अपनी जाल में फंसाकर आरिफ ने उसे अपने झूठे प्यार का इजहार किया. पीड़िता जब पूरी तरह उसके गिरफ्त में आ गई, तो उसने शादी का प्रस्ताव रख दिया. इस मामले में आरोपी की मां, पत्नी और भाइयों समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है. जांच जारी है.

---- समाप्त ----