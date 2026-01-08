scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फरीदाबाद गैंगरेप केस में बड़ा खुलासा, पीड़िता ने परेड के दौरान दोनों आरोपियों को पहचाना

फरीदाबाद में चलती एम्बुलेंस में हुए गैंगरेप केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है. पीड़िता ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है. पुलिस का दावा है कि मामले में पुख्ता सबूत जुटा लिए गए हैं और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

Advertisement
X
फरीदाबाद पुलिस चार्जशीट की तैयारी में, पहचान परेड ने बदली तस्वीर. (File Photo: ITG)
फरीदाबाद पुलिस चार्जशीट की तैयारी में, पहचान परेड ने बदली तस्वीर. (File Photo: ITG)

दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सनसनीखेज गैंगरेप केस में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. पिछले महीने चलती गाड़ी में गैंगरेप की शिकार हुई 25 साल की महिला ने पहचान परेड के दौरान दोनों आरोपियों को पहचान लिया है. पुलिस ने बताया कि यह प्रक्रिया ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरी की गई है.

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बुधवार को कराई गई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में पीड़िता ने बिना किसी हिचक के दोनों आरोपियों की पहचान कर ली. जांच के दौरान पर्याप्त सबूत जुटा लिए गए हैं. बहुत जल्द ही आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी. पुलिस इसकी तैयारी में लगी है.

पुलिस ने बताया कि तीन बच्चों की मां 30 दिसंबर की सुबह फरीदाबाद में लिफ्ट लेने के लिए एक एम्बुलेंस में बैठी थी. आरोप है कि उसी दौरान एम्बुलेंस में मौजूद दो लोगों ने चलती गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया. वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़िता को राजा चौक के पास चलती एम्बुलेंस से बाहर फेंक दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

Former IPS Amitabh Thakur was sent to judicial custody till January 1 by the Special CJM Court of Varanasi
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को झटका, 21 जनवरी तक बढ़ी रिमांड
Hapur dispute between Daroga wife and husband (Photo - ITG)
'जिस पत्नी को पढ़ा-लिखाकर दारोगा बनाया, उसी ने कराई दहेज की FIR'
disturbance at Dalit community event in Etawah (Photo - Screengrab)
इटावा: दलित समाज की कथा में दबंगों का तांडव, आंबेडकर की मूर्ति तोड़ी, ऑपरेटर को पीटा
Noida police encounter in Surajpur
नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में दो शातिर आरोपी घायल
Jhansi first female auto driver killed
सड़क, साजिश और खून... झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के कत्ल की इनसाइड स्टोरी

सड़क पर गिरने से महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद मंगलवार को उसे छुट्टी दे दी गई. दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा और झांसी के रहने वाले हैं. उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. 

Advertisement

इस केस की शुरुआती जांच में सामने आया था कि दोनों आरोपी एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में ड्राइवर और हेल्पर के तौर पर काम करते थे. पीड़िता के परिवार के बयान के आधार पर कोतवाली थाना में FIR दर्ज की गई थी. पुलिस का कहना है कि अब पहचान परेड के बाद केस और मजबूत हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement